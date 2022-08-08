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Сегодня, 19:54

«Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Нефтехимиком»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
8 августа. «Нефтехимик» — «Рубин» — 2:2.
Фото ФК «Рубин».

«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 4-го тура первой лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Казанцы открыли счет в самом начале матче: уже на второй минуте отличился нападающий Виталий Лисакович.

В начале второго тайма хозяева выравняли положение: потрясающий удар через себя исполнил защитник Роман Денисов.

Затем казанцев вновь настигла неприятность, так как с поля был удален полузащитник Олег Иванов.

Тем не менее «Рубин» снова вышел вперед: отличился нападающий Джоэль Фамейе.

Однако «Нефтехимик» вновь нашел в себе силы отыграться, когда отличился защитник Павел Котов.

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).

Россия. ФНЛ. 4-й тур
08 авг, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
2:2
Рубин
Голы
Лисакович, 2 (0:1), Денисов, 49 (1:1), Фамейе, 68 (1:2), Котов, 76 (2:2)
Нефтехимик
Обухов Ширяев Калугин Бердников (Ситдиков, 88) Котов Безруков (Школик, 69) Галиулин (Лайкин, 90+4) Денисов (Дворецков, 69) Москвичев Уридия Котик (Терехов, 70)
Рубин
Дюпин Мартынович Грицаенко Иванов Зотов Кабутов Самошников Чуперка (Апшацев, 54) Фамейе (Бакаев, 83) Лисакович Косарев (Саплинов, 54)
Предупреждения
Калугин 77’, Бердников 88’, Дворецков 89’, Школик 89’  -  Кабутов 47’, Апшацев 78’, Самошников 90+3’
Удаления
Иванов 57’
Судьи
Галимов (Улан-Удэ)

ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
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