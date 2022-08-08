«Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Нефтехимиком»

«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 4-го тура первой лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Казанцы открыли счет в самом начале матче: уже на второй минуте отличился нападающий Виталий Лисакович.

В начале второго тайма хозяева выравняли положение: потрясающий удар через себя исполнил защитник Роман Денисов.

Затем казанцев вновь настигла неприятность, так как с поля был удален полузащитник Олег Иванов.

Тем не менее «Рубин» снова вышел вперед: отличился нападающий Джоэль Фамейе.

Однако «Нефтехимик» вновь нашел в себе силы отыграться, когда отличился защитник Павел Котов.

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).