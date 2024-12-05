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Сегодня, 18:35

Артур Юсупов покидает «Урал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Артур Юсупов и Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Артуром Юсуповым. 35-летний хавбек провел за «шмелей» 7 матчей в первой лиге, но результативными действиями не отметился.

— Артуром Юсуповым довольны?

— Он на определенном этапе нам помог. У него контракт был до 5 декабря, мы не стали его продлевать.

14 сентября игрок покинул «Химки», не проведя ни одного матча. По информации «СЭ», игрок покинул клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой. 19 сентября он подписал контракт с уральцами.

Артур Юсупов
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
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Афанасьев: «Хочется, чтобы «Торпедо» вышло в РПЛ с первого места»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
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Чайка – Уфа
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Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

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Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

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