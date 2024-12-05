Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Старт сезона был трудным. Но главное, что сейчас команда набрала ход»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в первой части сезона в первой лиге.

«Нам важен результат по итогам сезона, а не по итогам года. Понижение в классе заставляет клуб менять состав, очень много игроков пришло, много ушло. Практически у нас собралась новая команда. Из-за чего старт сезона был немного трудным. Но главное, что сейчас команда набрала ход», — сказал Рубашко «СЭ».

«Сочи» после 21-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков.