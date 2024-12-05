Афанасьев: «Хочется, чтобы «Торпедо» вышло в РПЛ с первого места»

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев рассказал о перспективах москвичей во второй части сезона.

«На сборах нужно будет поработать над реализацией моментов, это важно. Хочется, чтобы по итогам сезона «Торпедо» обошло «Балтику» и заняло первое место в турнирной таблице. Было бы замечательно, если бы команда не просто вышла в РПЛ, но и смогла показывать там достойный футбол и радовать болельщиков», — сказал Афанасьев «РБ Спорт».

Перед зимней паузой «Торпедо» занимает 2-е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой Лиги и отстает от лидирующей «Балтики» на 2 очка.