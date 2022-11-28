Абаскаль — путь от романтика к цинику. «Спартак» может драться не только на поле, но и за золото

В Кубке красно-белые обошли в группе «Зенит».

Вы же помните те 0:4 в матче за Суперкубок России, которые задали ошибочный тон карьере Гильермо Абаскаля в России? Тогда красно-белые умудрились повладеть в Санкт-Петербурге мячом с преимуществом (57% на 43%), безжалостно прессинговали (25 попыток против 10 у «Зенита»), а еще превзошли соперника по общему количеству передач. Многие говорили, что «Спартак» совсем не подготовился, играл от себя, и, мол, вот он проект Абаскаля, который ни под кого не подстраивается.

При этом тренер «Спартака» на пресс-конференциях все время говорил словосочетание «тактический хамелеон», которое многих ставило в тупик после очередного «ромба» в центре поля в каждом следующем матче. Казалось, будто «Спартак» снова в хаосе. Правда, в этот раз хаос — тактического свойства.

Но понемногу «Спартак» начал приспосабливаться к соперникам, менять формации: маскировать слабости и подчеркивать силу. Например, выход Соболева на правый фланг атаки в матче с «Локо». Это решение позволило команде сдержать активного левого защитника соперника, а Соболеву —еще и гол забить.

Но главная тактическая революция случилась 15 сентябре в игре с «Факелом» на Кубок. «Спартак» вышел с тремя центральными защитниками и забил воронежцам три безответных гола, а еще через две недели повторил то же самое в матче с «Зенитом». Тогда показалось, что игру с «Факелом» Абаскаль в каком-то смысле использовал как тактическую тренировку перед «Зенитом». Получилось.

После этого схему с тремя центральными «Спартак» использовал в дерби с ЦСКА (2:2) в рамках РПЛ и еще в двух матчах Кубка: снова против «Факела» (2:1) и вчера против «Зенита».

Судя по всему, Гильермо понял, что его команде с «ромбом» в центре поля не хватает надежности в обороне, особенно когда напротив мощный соперник, способный к интенсивному атакующему давлению. Поэтому Абаскаль решил перестраиваться в серьезных матчах именно по схеме 3-5-2, которая сильно повысила оборонительные возможности.

Например, ЦСКА на «ВЭБ Арене», по данным InStat, создал только 4 (1.1xG) голевых момента, «Зенит» на «Газпром Арене» — 3 (0.7xG). Тогда как в Москве у того же «Зенита» в матче с красно-белыми их набралось 11 (2.5xG). Разница существенная и ощущается даже визуально.

Так вот — об ошибочном тоне. Абаскаль сначала показался романтичным тренером, который поставит эффектный футбол, но вряд ли в нужные моменты проявит здоровый прагматизм. Теперь видно, что Абаскаль — в меру циник. В определенные моменты он почувствовал важность подстройки под соперника. Вчера, например, скопировал Ваноли (возможно, вынужденно из-за повреждение Маслова на разминке), поставив Хлусевича правым центральным защитником, выпустил левоного Классена направо в оборону, чтобы ему было удобнее блокировать смещения в центр от Клаудиньо, отправил правой «восьмеркой» Денисова, который сдерживал активности Сантоса и уничтожал прессингом.

Если сказать бытовым языком, то «Спартак» весь матч занимался разрушением созидательных порывов «Зенита» и старался что-то производить в контратаке (но без особого успеха). Причем особая циничность — в плотной (на грани фола) игре против зенитовских бразильцев, которых все время атаковали в момент приема и без стеснения включали полный контакт в единоборствах.

Собственно, такая игра «Спартака» стала причиной напряжения, которое вылилось в полномасштабную драку сразу после финального свистка. Говорят, сильно досталось даже помощнику Сергея Семака Игорю Симутенкову.

Просто «Зенит» не привык, когда против него играет настолько утилитарная команда, которая точно знает свои цели и спокойно к ним идет, не переживая, что все это выглядит скучновато. Спартаковское катеначчо особенно зажгло зенитовских латиноамериканцев, и Барриос за пару секунд до конца «отблагодарил за все» ударом по ногам Николсона. Причем, что важно, это именно удар, а не попытка отобрать мяч — тот уже укатился куда-то в соседний город. Все остальное вы видели сами. Правда, уверен, что игру бы намного больше украсили голы, чем бой по правилам ММА.

Кстати, в этом смысле к сегодняшнему матчу особенно применимы аналогии с «класико» времен Моуринью/Гвардиолы.

Проиграв пару матчей в конструктиве, Жозе решил, что из следующей игры с «Барсой» сделает войну. Думаю, вы помните, что вышло дальше. Впрочем, это яркая, но уже история.

Важно другое: Моуринью, изменивший стиль «Реала», смог забрать у праймовой «Барселоны» Кубок, Суперкубок и чемпионат. В разные годы, но все же — достижение.

А сегодня главный вопрос в следующем: сможет ли Абаскаль забрать золото у нынешнего «Зенита» или хотя бы попытаться? Это мы узнаем весной.