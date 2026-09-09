Трофи-тур FONBET Кубка России стартовал в Адыгее

Трофей прибыл в республику в преддверии матча местной «Дружбы» с красноярским «Енисеем».

Путешествие кубка по республике, организованное РФС совместно с FONBET, стартовало с высоты почти в 1800 метров над уровнем моря с «Каменных ворот» — перевала Азишский. Здесь ровно 84 года назад, в сентябре 1942 года, бойцы Красной армии выбили немецкие войска с плато Лаго-наки и не позволили пробиться к Черноморскому побережью Кавказа.

Затем кубок спустился на рафте по Гранитному каньону — одной из самых живописных локаций республики. В сопровождении амбассадоров РФС Андрея Аршавина, Александра Филимонова и Ари хрустальный трофей был в полной безопасности.

Андрей Аршавин. Фото Екатерина Мартынова, РФС

Также в ходе адыгейского трофи-тура FONBET Кубок России побывал на заводе натуральных соков и лимонадов в Тахтамукайском районе республики, на предприятии по производству картона и гофроупаковки «Картонтара», где гостям вручили картонную копию трофея, а также в музее-мастерской единственной в России женщины-оружейника Аси Еутых.

Трофи-тур FONBET Кубка России. Фото Екатерина Мартынова, РФС

Кроме того, в республиканской школе по борьбе дзюдо — это второй главный спорт в Адыгее наряду с футболом — амбассадорам подарили именные кимоно и преподали мастер-класс под руководством ее воспитанника, олимпийского чемпиона Рио-2016 Беслана Мудранова.

Андрей Аршавин в Адыгее. Фото Екатерина Мартынова, РФС

Сегодня трофи-тур продолжается визитом на завод по производству знаменитых адыгейских сыров в Гиагинском районе и мастер-классом по адыгским танцам от государственного академического ансамбля «Нальмэс». В свою очередь, амбассадоры РФС дадут урок футбола для воспитанников местной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и учащихся республиканских футбольных школ.

Ари. Фото Екатерина Мартынова, РФС

Российский футбольный союз выбрал матч «Дружба» — «Енисей» центральной встречей четвертого раунда Пути регионов Кубка России. Ранее большие футбольные праздники с туром трофея по региону прошли в Кабардино-Балкарской Республике и Астраханской области.

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