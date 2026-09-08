Кубок России-2026/27: расписание матчей 4-го раунда
С 8 по 10 сентября пройдут матчи четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27. На этой стадии состоится 16 встреч.
«СЭ» публикует расписание четвертого раунда Кубка России. Время начала — московское.
Расписание 4-го раунда Кубка России
8 сентября, вторник
17.00. «Рязань» — «Спартак» Кострома
17.00. «Динамо» Киров — «КАМАЗ»
19.30. «Текстильщик» — «Арсенал» Тула
9 сентября, среда
14.00. «Волна» — «Ротор»
16.00. «Красное Знамя СиндЕкат» — «СКА-Хабаровск»
17.00. «Сокол» — «Ленинградец»
17.00. «Калуга» — «Уфа»
17.00. «Муром» — «Велес»
18.00. «Волгарь» — «Волга» Ульяновск
18.30. «Динамо Ставрополь» — «Пари Нижний Новгород»
19.00. «Чертаново» — «Нефтехимик»
19.00. «Динамо-СПб» — «Сочи»
19.30. «Дружба» — «Енисей»
10 сентября, четверг
13.00. «Динамо-Барнаул» — «Челябинск»
16.30. «Луки-Энергия» — «Урал»
19.30. «Шинник» — «Торпедо» Москва
Победители одноматчевых противостояний продолжат борьбу в Пути регионов Кубка России.
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