Кубок России-2026/27: расписание матчей 4-го раунда

С 8 по 10 сентября пройдут матчи четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27. На этой стадии состоится 16 встреч.

«СЭ» публикует расписание четвертого раунда Кубка России. Время начала — московское.

Расписание 4-го раунда Кубка России

8 сентября, вторник

17.00. «Рязань» — «Спартак» Кострома

17.00. «Динамо» Киров — «КАМАЗ»

19.30. «Текстильщик» — «Арсенал» Тула

9 сентября, среда

14.00. «Волна» — «Ротор»

16.00. «Красное Знамя СиндЕкат» — «СКА-Хабаровск»

17.00. «Сокол» — «Ленинградец»

17.00. «Калуга» — «Уфа»

17.00. «Муром» — «Велес»

18.00. «Волгарь» — «Волга» Ульяновск

18.30. «Динамо Ставрополь» — «Пари Нижний Новгород»

19.00. «Чертаново» — «Нефтехимик»

19.00. «Динамо-СПб» — «Сочи»

19.30. «Дружба» — «Енисей»

10 сентября, четверг

13.00. «Динамо-Барнаул» — «Челябинск»

16.30. «Луки-Энергия» — «Урал»

19.30. «Шинник» — «Торпедо» Москва

Победители одноматчевых противостояний продолжат борьбу в Пути регионов Кубка России.

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