Это Лига чемпионов или Кубок России? Мощный «Спартак» и «Локомотив», забывший о немецком кошмаре

Константин Алексеев — о кубковом дерби, где красно-белые победили железнодорожников в ярчайшем матче (4:2).

От встреч «Спартака» и «Локомотива» в FONBET Кубке России ждали ответов на несколько вопросов.

Первый: кто пойдет дальше по Пути РПЛ?

Второй: в каком состоянии команды после сборов?

Третий: так ли красно-белые хороши, чтобы навязать борьбу «Зениту» в чемпионате?

Четвертый: ожил ли «Локомотив» настолько, чтобы в РПЛ ликвидировать 6-очковое отставание от спасительного 12-го места и избежать стыков?

При этом как-то не особенно думалось, что бонусом получим прекрасное зрелище. Все-таки февраль, за окном крепкий минус, обледеняющий поля. Казалось, не до красот, будет пресловутый «весенний» (а фактически — зимний) футбол.

Как же приятно ошибиться! От встречи на «Открытие Арене» можно было кайфовать даже нейтральному зрителю. То спартаковцы заплетут такие кружева у штрафной Лантратова, что у защитников голова идет кругом. Выделялись здесь Игнатов с Промесом, но Зиньковский, Зобнин, Литвинов, Хлусевич, Денисов не особо отставали, дарили вкусные хайлайты. То футболисты «Локо» ставят в тупик оборону хозяев своими выпадами, где заводилой выступал не ушедший на этот раз в тень Дзюба, а Антон Миранчук — настоящий лидер, выдавший прекрасный матч.

А какие голы забили в течение трех минут Игнатов и тот же Миранчук — красотища! «Это Лига чемпионов или Кубок России?!» — восклицали болельщики в соцсетях. И ведь абсолютно справедливо.

При этом судьбоносными оказались и судейские решения. Мог Сергей Иванов назначить пенальти на Миранчуке? Наверное, да. Как и зафиксировать фол Игнатова на Тикнизяне. Но в обоих пограничных случаях арбитр взял сторону «Спартака». Эксперты разберутся, возможно, рефери прав, но теперь результат этого дерби не обойдется без споров о судействе.

В любом случае мы увидели классный футбол. И получили ответы на все вопросы. Дальше в верхней сетке идут красно-белые. Команда Гильермо Абаскаля явно не стала слабее за время зимней паузы, не сбилась с хода, а отмобилизована и настроена. Причем все это — без дисквалифицированных в Кубке на шесть встреч каждый Соболева и Николсона.

«Локомотив» же, хотя и уступил, тоже порадовал качеством игры. О немецком кошмаре, похоже, можно забыть. Лично для меня это не сюрприз. Нынешние красно-зеленые — это про футбол, а не про странные решения, которые не поддаются логике.