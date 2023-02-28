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Кубок России

28 февраля, 21:45

Шедевральный гол Сперцяна принес Ивичу первую победу в «Краснодаре». Но в полуфинале сыграет ЦСКА

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Эдуард Сперцян празднует забитый гол в ворота ЦСКА с партнерами по «Краснодару».
Фото ФК «Краснодар»
ЦСКА уверенно вышел в следующую стадию Кубка России (0:1, 3:1 — общий счет).
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 февр, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
ЦСКА

Первый четвертьфинал FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» ответил ровно на половину имевшихся перед второй частью сезона вопросов. Причем все касались армейцев и по большому счету не вызывали серьезных опасений. Как способны играть красно-синие в своем идеальном состоянии, мы прекрасно видели. Оставалось лишь убедиться, что Владимир Федотов качественно проведет работу над допущенными перед зимней паузой ошибками и его команда вернется к лучшей версии самой себя и продолжит прогрессировать.

Со всем этим у ЦСКА полный порядок, а вот у «Краснодара» все сложно. Год назад «быки» провели первый эксперимент с иностранным тренером, однако все наработки Даниэля Фарке и его штаба так и остались на экспериментальном уровне, не дойдя до обкатки в официальных матчах. Хотя уже на сборах было видно многое. Только сравнивать трансформацию годичной давности с первым этапом работы Владимира Ивича глупо — как минимум в силу кадровых моментов.

У Фарке были Крыховяк, Кабелла, Вандерсон Масиэл, Классон и Бутхейм. Новому же тренеру приходится оперировать совсем другими величинами, и для российского болельщика те же Дэвид Кобнан и Кади Боржес — пока еще ноунеймы. Хотя последний осенью был хорош в отборочных раундах Лиги чемпионов и двумя голевыми передачами закрыл «Ференцварошу» Станислава Черчесова дорогу в групповой турнир главного еврокубка.

Так что «быки», в отличие от того же ЦСКА, только вступили в стадию очередной перестройки. А это — метод проб и ошибок, поэтому к ответному матчу Ивич перетряхнул состав, поменяв по игроку в каждой линии. Проблемный правый фланг обороны во вторник закрывал опытный Петров, отметивший свое возвращение опасным ударом в первой же атаке. В центре поля появился Баньяц. В атакующей тройке вместо Ионова вышел Олусегун.

Однако ставка на быстрый гол, подразумевавшаяся после столичных 0:3, явно не сработала. Скорее к успеху на первых минутах был близок Карраскаль, чей удар принял на себя Кайо. Да и в целом ЦСКА выглядел симпатичнее. Как с точки зрения организации игры в обороне, так и в созидании. Пусть и без реальной остроты, комбинировали москвичи слаженнее соперника. А коварный удар Виллиана Роши с отскоком от газона почти до перерыва оставался самым острым эпизодом матча.

В действиях же «быков» поначалу было многовато сумбура и попыток решить эпизод за счет индивидуальных действий. Характер игры стал меняться после того, как краснодарцы взяли мяч под контроль и стали расшатывать оборону соперника в позиционном нападении. Да, в основном приходилось атаковать с дальней дистанции, но это было уже что-то. И если удары Кордобы и Сперцяна скорее размяли Акинфеева, то атака Кади с подбора заставила голкипера спасать по-настоящему.

В общем, безнадеги образца первого матча не наблюдалось, но и явного прогресса — если не считать добротную игру в обороне — тоже. Отсюда реакция Ивича, сделавшего в перерыве две замены. Но еще до того, как можно было сформулировать хоть какие-то выводы о влиянии на игру Ахметова и Волкова, «Краснодар» забил с заработанного Кордобой штрафного. Как их умеет исполнять Сперцян, рассказывать можно бесконечно. Все равно лучше один раз увидеть.

Мастерство полузащитника сборной Армении могло стать той самой точкой опоры, с помощью которой Архимед обещал перевернуть Землю. Однако футбол одними законами физики не объяснить, и обрез Рамиреса в центре поля мог убить едва подавшую признаки жизни интригу на корню. На счастье «быков», шанс красно-синих испортил неудачный пас Карраскаля в направлении Медины.

В целом же гол принципиально характер игры не изменил. Черно-зеленые очень хотели забить еще, но не могли. Точнее, им не давал шансов ЦСКА, который по всем законам двухраундовой стратегии не форсировал события, играя по счету. Для выхода в полуфинал этого хватило даже с запасом, а «Краснодар» благодаря новой кубковой формуле получит еще один шанс в Пути регионов.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Эдуард Сперцян
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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