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Сегодня, 10:20

«Нельзя засчитывать второй гол «Спартака». Игнатов заборол Тикнизяна. И почему перебивали пенальти?» Мнение Тарханова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Станислав Магкеев и Михаил Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Известный тренер Александр Тарханов — о кубковом дерби «Спартак» — «Локомотив» (4:2).
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

— Давно не видели такого шикарного футбола в России?

— Очень хороший темп, отличное движение со стороны обеих команд. Хватало и суеты, но ничего страшного. Первые 25 минут вообще получились сумасшедшими! Потом соперники немного сбавили обороты, а после перерыва опять включились. Здорово!

Матч, конечно, удался. Обе команды играли на атаку! Считаю, у «Спартака» осталось больше сил на концовку. Отсюда и такой результат.

— Закономерный?

— Да. «Спартак» наиграл на победу. Хотя и у «Локо» хватило моментов.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» и «Локомотив» выдали огненный матч со спорным судейством! Но красно-белые сейчас сильнее

— Но как быть с двумя эпизодами, которые еще долго будут обсуждать? Был ли пенальти на Миранчуке?

— Вот тут у меня четкого мнения до сих пор нет. Сфолил ли Хлусевич? Я по повторам так и не понял. Тут у меня вердикта своего не сложилось.

— Повторы эпизода, когда Игнатов боролся с Тикнизяном перед тем, как сделать голевой пас Зобнину, были довольно четкими.

— Согласен. И тут я не разделяю решения арбитра. Игнатов нарушал правила. Как я понял, судьи, работавшие ВАР, посчитали, что была обоюдная борьба. Но в концовке эпизода спартаковец уже свалил игрока «Локомотива», который ему сопротивления не оказывал! На мой взгляд, это фол. Игнатов заборол соперника руками. Я бы такой гол не засчитал.

— Как вам Дзюба?

— Ну... Он был не слишком активен.

— Тяжеловат?

— Пожалуй. В принципе, цеплялся за мячи, но моментов у него особых не было. Миранчук подтвердил свой уровень. Баринов хорош. И конечно, очень понравился Пиняев.

— Чем?

— Обыгрывал, влезал в штрафную, бил. Все время пытался терзать оборону соперников. Настырный!

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Станислав Магкеев и&nbsp;Квинси Промес. Иванов мог рассудить эпизод с Тикнизяном иначе. Но «Спартак» и так был сильнее, а Дзюба растворился на фоне Промеса

— Признайтесь, думали, что Промес подойдет к возобновлению сезона разобранным?

— В первом матче не особо убедил. Но, справедливости ради, надо сказать, что он вошел в игру, когда «Спартак» оборонялся, пытался сохранить счет. А сегодня Квинси играл с первых минут, смотрелся органично, не выпадал. Обострял, внес свой вклад в победу.

— Но в эпизоде со вторым пенальти спижонил?

— Да. И я не понял, почему Иванов посчитал, что нужно перебить 11-метровый. У меня сын судья. Он мне пояснил, что в тот момент, когда Промес наносил удар, Лантратов подпрыгнул и находился в воздухе. Поэтому голкипер правила не нарушал.

— «Спартак» провел два матча без своего лидера — Соболева. Команда сильно впечатляет?

— Ну да. Играющая команда, творит на поле. Это заслуга Абаскаля. При его предшественниках я такого не видел. Качественный футбол. Все легко, свободно, ребята не боятся рисковать. Много качественных атак!

— Игнатова признали лучшим игроком матча. Согласны?

— Да. Очень хороший матч в его исполнении. И забил, и отдал, и пытался брать на себя.

— «Локо» не вылетит?

— Не должен, конечно. При Галактионове уже заметны позитивные изменения.

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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