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Хавбек костромского «Спартака» Мохаммади сделал третий голевой пас после ввода мяча из аута кульбитом

Сергей Ярошенко

Полузащитник костромского «Спартака» Надер Мохаммади в третий раз отдал результативную передачу после ввода мяча из аута кульбитом.

Это произошло на 33-й минуте матча 4-го круга Пути регионов FONBET Кубка России против «Рязани». Гол забил защитник Денис Жилмостных.

Ранее 29-летний иранец сделал таким образом голевые пасы в матче со «СКА-Хабаровск» (3:1) в 5-м туре Первой лиги и в матче 9-го тура чемпионата против «Ротора» (1:0).

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ФК Спартак (Кострома)
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