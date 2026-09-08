Хавбек костромского «Спартака» Мохаммади сделал третий голевой пас после ввода мяча из аута кульбитом

Полузащитник костромского «Спартака» Надер Мохаммади в третий раз отдал результативную передачу после ввода мяча из аута кульбитом.

Это произошло на 33-й минуте матча 4-го круга Пути регионов FONBET Кубка России против «Рязани». Гол забил защитник Денис Жилмостных.

Ранее 29-летний иранец сделал таким образом голевые пасы в матче со «СКА-Хабаровск» (3:1) в 5-м туре Первой лиги и в матче 9-го тура чемпионата против «Ротора» (1:0).