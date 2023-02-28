Иванов мог рассудить эпизод с Тикнизяном иначе. Но «Спартак» и так был сильнее, а Дзюба растворился на фоне Промеса

Обозреватель «СЭ» — о второй кубковой победе «Спартака» над «Локомотивом».

Судейский фактор

Могу понять эмоции болельщиков «Локомотива», потому что все три спорных момента (ну, последний, с пенальти за руку, которую можно счесть опорной, ни на что уже не влиял) судья Сергей Иванов решил в пользу красно-белых. Но в общем и целом «Спартак» заслужил победы в обоих матчах FONBET Кубка России. Вчера у «Локо» отличная игра первого тайма после перерыва пропала в принципе. Безотносительно решений Иванова, ранее никогда не замеченного в симпатиях к «Спартаку» — скорее, наоборот.

Главная тема для обсуждений со стороны поклонников красно-зеленых — гол в начале второго тайма Романа Зобнина, точнее, единоборство перед тем Михаила Игнатова и Наира Тикнизяна, посчитавшего, что сможет поставить корпус и позволить мячу выкатиться за лицевую линию. Если мы все время говорим о том, что футбол — мужская игра, и в ведущих европейских чемпионатах всегда задается высочайшая планка борьбы, а мы в международных турнирах вечно страдаем из-за лишних свистков во внутренних соревнованиях, то этот гол надо было засчитывать. Борьба у Игнатова с Тикнизяном шла жесточайшая, руки использовали оба (хотя Игнатов — намного активнее, тут спору нет), но в Англии в таком эпизоде даже не подумали бы свистнуть. Игнатов в почти безнадежной ситуации люто отборолся, и это было вознаграждено.

На мой взгляд, ВАР Василий Казарцев, позвав Иванова к монитору, поступил как российский судья. Иванов, подтвердив свое изначальное решение, — как европейский и особенно английский. Если бы гол отменили, понять это было бы можно. Но никакой однозначной ошибки, убежден, нет и в обратном. По-футбольному — подчеркиваю, по моему личному мнению, при этом признаю полное право и на противоположное — рефери из Ростова-на-Дону поступил правильно, этот мяч засчитав.

«Спартак» — «Локомотив» — 4:2. Судья Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если вы, уважаемый читатель, исходите из того, что «Локомотив» «убили», и больше говорить не о чем, то, подозреваю, уже перестали читать этот материал. Но — опять же повторяю, при понимании чувств поклонников красно-зеленых — я все равно считаю, что «Спартак» по итогам двух матчей оказался сильнее прежде всего в чисто футбольных аспектах, а уже потом — в судейской благосклонности. «Локо» провалил первый тайм первого матча и был очень неубедителен во втором тайме ответной встречи, тогда как два остальных тайма — второй в Черкизове и первый в Тушине — были почти равными, возможно, с минимальным перевесом «Локомотива».

Спартаковцы лучше распределили силы по всем четырем 45-минуткам, да это и неудивительно, если вспомнить, как провели предсезонку красно-белые, а как — красно-зеленые. Команда Гильермо Абаскаля просто лучше готова к рестарту сезона, а Михаилу Галактионову приходится строить новый «паровоз» на ходу.

Футболисты «Спартака». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Спартак»

В этом матче сработали почти все ключевые решения Абаскаля, одно из которых — попадание Промеса в стартовый состав после выхода на замену в первом матче. Еще одно — с Михаилом Игнатовым, причем двойное. Сперва — его появление с первых минут на месте центрфорварда, которое могло сколько угодно не соответствовать базовым настройкам этого футболиста, но обернулось голом именно изнутри штрафной и из ее центральной зоны. Во втором тайме Игнатов играл уже справа, на месте замененного в перерыве Антона Зиньковского, тогда как на острие атаки вышел Павел Мелешин.

И это была верная перестановка сразу по двум причинам. Во-первых, до перерыва «Спартаку» в атаке явно не хватало опции под названием «продавить» — Александр Соболев и Шамар Николсон в Кубке дисквалифицированы, Мелешин и Бальде находились в запасе. Из-за этого значительные отрезки тайма спартаковцы катали мяч, который у них неплохо ходил, но внутри штрафной появлялся гораздо меньше, чем мог бы. Нужен был специализированный форвард.

Но не вместо забившего и отлично настроенного Игнатова. И тут на решении испанского тренера сказался еще один фактор. На левом фланге у «Локомотива» весь первый тайм наводила шороху пара Тикнизян — Сергей Пиняев. Совсем не случайно ответный гол железнодорожников пришел именно оттуда, когда Тикнизян, плотно пробив в створ из-за штрафной, не остановился, а рванул на фланг, забежал за Пиняева, получил от того пас пяткой и прострелил на Антона Миранчука, выскочившего из-под Георгия Джикии и пробившего в ближний угол. Большая часть остроты гостей приходилась именно на фланг, где у «Спартака» играли Даниил Денисов и Антон Зиньковский.

Судя по всему, Абаскаль счел помощь Зиньковского при обороне недостаточной, и, меняя его и переводя туда Игнатова, дал задание и назад по максимуму отрабатывать, и активностью у чужой штрафной сковывать Тикнизяна. Факт, что Михаил делал и то, и другое. И Денисову это определенно помогло, хотя и не уберегло от ошибки в передаче перед вторым голом Миранчука. Игнатова в итоге признали игроком матча, на что также могли претендовать и Миранчук, и Промес.

В первом тайме у «Спартака» не было того баланса, что в первой половине матча предыдущего. У хозяев был перебор невынужденных потерь, они проигрывали много борьбы, игроки (в частности, тот же Зиньковский, да и полузащитники) не успевали возвращаться и перекрывать зоны, из-за чего «Локо» в целом нравился чуть больше. Но после перерыва Абаскалю удалось эту проблему решить — как точной заменой, так и более агрессивной, чем до перерыва, игрой. Свободы у игроков «Локомотива» стало намного меньше, и реальных шансов на то, чтобы снова перевернуть матч, при счете 2:1 у них уже не было. «Локо», оказавшись перед необходимостью забивать два мяча, дал спартаковцам пространство, и в такой обстановке Квинси Промеса стало не удержать.

Своей формой на протяжении всех 90 минут он поставил вопрос — а нужны ли вообще сборы? Шучу, конечно, надо будет смотреть за динамикой его состояния вдолгую, — но в конкретном матче уровень готовности Промеса был фантастическим. Да и как раз решение перебить второй пенальти было абсолютно верным — Илья Лантратов выскочил обеими ногами из ворот до «паненки» голландца.

На счету Промеса — голевой пас Игнатову, штанга, классный удар перед голевым добиванием Мартинса, один заработанный и один реализованный пенальти. То есть из четырех спартаковских мячей он не имел отношения только к голу Зобнина. А сумасшедшие рывки до последних секунд, от которых ветеран Игорь Смольников, имевший несчастье противостоять ему на фланге, в конце игры уже просто не знал, что делать, и в итоге срубил в штрафной?!

Вчера Квинси забил 99-й гол в официальных матчах за «Спартак». И не зря капитан Георгий Джикия отпихнул от мяча Кейта Бальде перед третьим пенальти. Промес страшно хотел забить его сам хоть с сотой попытки, ему этот гол (а не только все остальное, что он сделал в матче) был очень нужен для уверенности, как любому форварду.

Как обычно, активен и агрессивен был Даниил Хлусевич — в частности, накрывший перед первым голом Дмитрия Баринова. Да, ему отчасти повезло с судейским решением в концовке первого тайма в ситуации с Миранчуком — но говорить, что там был очевидный фол, нельзя, оставим такую риторику фанатам «Локомотива». В любом случае, их край с Промесом явно превзошел Смольникова с Максимом Глушенковым, а затем Франсуа Камано.

Еще следует отметить Никиту Чернова. Если для Джикии это был не идеальный матч — достаточно вспомнить первый гол Миранчука, — то его партнер по центру обороны полностью справился с Артемом Дзюбой и вообще выигрывал всю борьбу и придавал уверенности партнерам. Чего никак нельзя было сказать как минимум об одном игроке центра обороны «Локомотива» — новичке-аргентинце Хермане Конти.

«Локомотив»

«Локо» был совсем другим, чем осенью. На эмоциях ли или таков реальный уровень готовности — пока говорить рано, на сборах команда была менее интересна. Но если она будет так же играть в чемпионате — проблем с сохранением места в РПЛ у нее возникнуть не должно. Тем не менее «Спартаку» железнодорожники проиграли, считаю, закономерно, и чуть ниже постараюсь дать свою версию, почему.

В отличие от Абаскаля, пошедшего по сравнению с первым матчем только на одну перестановку в стартовом составе — Промес вместо Мелешина, — Галактионов сделал сразу четыре. И был в этом смысле абсолютно прав как педагог, выпустив тех, кто заслужил это в первом матче или не выпустив его откровенных неудачников. Например, Ивана Кузьмичева. Впрочем, его отправка на скамейку проблемы в центре обороны не решила, потому что Конти только осваивается в команде.

Слабо на этот раз сыграл Глушенков, хорошо вышедший на замену в первой игре. Если выход в основе не Даниила Куликова, а Антона Миранчука ожидаемо сработал и он был у «Локо» абсолютно лучшим (по-прежнему не понимаю, почему в Черкизове он появился только на замену, и тайм без него был самым провальным отрезком для «Локомотива» в этом противостоянии), то с Глушенковым — нет. На поле Максиму было явно дискомфортно. Отдельный разговор — о появившемся вместо Максима Ненахова Тикнизяне, который в первом тайме был одним из лучших, но во втором...

Красно-зеленые снова сыграли сильно один тайм — в прошлый раз второй, теперь первый. Заслуживает высокой оценки их моментальная реакция на первый спартаковский гол, на который они мгновенно ответили своим, не менее красивым. Атаки тогда им давались легко, особенно через левый фланг. У Миранчука получалось вообще все. Так было до последних минут первого тайма, которые остались за «Спартаком». С тем же настроением красно-белые выйдут и на вторую половину, а локомотивцы этой перемены вовремя не уловят.

Так что не на ровном месте случился выигрыш Игнатовым того самого единоборства у Тикнизяна, как бы вы его ни трактовали, с последующим голом Зобнина. В первом тайме многие спартаковцы — может, за исключением Хлусевича — в такой ситуации просто не побежали бы отбирать мяч к чужой лицевой. Но тут настроение у команды стало совсем иным.

Получив такой гол, «Локомотив» провел одну-другую атаку, а потом из него словно вышел воздух. А эмоциональный Тикнизян после гола Зобнина полностью переключился на месть и забыл о футболе — получил желтую карточку за явную грубость, ударил Пруцева... Из-за этого и упустил Кристофера Мартинса при третьем голе — пропала концентрация.

Кроме того, в таких матчах трудно выиграть, когда несколько игроков откровенно выпадают. Во-первых, уже упомянутый Глушенков, да и от появления вместо него Камано не стало легче. А во-вторых, не заладилось в этот вечер у Дзюбы. Он сделал пару хороших скидок, работал на команду, — но сказать, что сыграл в матче большую роль, не могу. Возможно, его нацеленности на ворота и эффективности на острие «Локо» и не хватило. И тут не вполне уместны сравнения с Промесом. Голландец все-таки готовился к сезону хоть и индивидуально, но под наблюдением тренера и по общему плану, а Артем до подписания контракта с «Локо» был вообще без предсезонки — в этом разница.

О Дмитрии Баринове, разумеется, нельзя сказать, что он выпадал из игры, — но весь матч провел крайне нервно, уделяя больше внимания и пыла разговорам с Ивановым. Что на игре и сказалось.

И все равно для февраля, да и вообще для современного российского футбола, оба дерби «Локомотива» и «Спартака» получились замечательными и драйвовыми — пусть в первом был забит лишь один мяч, а во втором целых шесть. По итогам этих встреч не просто есть что обсудить — тем просто миллион, и спорить будут до хрипоты. Отличная затравка для нашей футбольной весны!