«Луки-Энергия» выбила «Урал» из розыгрыша Кубка

«Луки-Энергия» обыграла «Урал» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Матч состоялся на стадионе «Экспресс» в Великих Луках 10 сентября.

В первом тайме хозяева вышли вперед благодаря голу Николая Эджибии. После перерыва Джамал Дибиргаджиев удвоил преимущество «Луки-Энергии». На 90+2-й минуте Никита Морозов сократил отставание в счете, но на большее гостей не хватило.

В следующем раунде Пути регионов FONBET Кубка России «Луки-Энергия» сыграют против «Ленинградца».