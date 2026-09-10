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Луки-Энергия — Урал: счет и результат 4 раунда Пути регионов FONBET Кубка России 10 сентября 2026

«Луки-Энергия» выбила «Урал» из розыгрыша Кубка

Сергей Филин

«Луки-Энергия» обыграла «Урал» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Матч состоялся на стадионе «Экспресс» в Великих Луках 10 сентября.

В первом тайме хозяева вышли вперед благодаря голу Николая Эджибии. После перерыва Джамал Дибиргаджиев удвоил преимущество «Луки-Энергии». На 90+2-й минуте Никита Морозов сократил отставание в счете, но на большее гостей не хватило.

В следующем раунде Пути регионов FONBET Кубка России «Луки-Энергия» сыграют против «Ленинградца».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
10 сентября, 16:30. Экспресс (Великие Луки)
Луки-Энергия
2:1
Урал
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ФК Урал
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