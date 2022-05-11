«Я всегда поддерживал Россию, это мой второй дом!» Промес — об исключении из еврокубков и своем будущем
Московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» (3:0) и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России. После окончания матча на вопросы журналистов ответил полузащитник красно-белых Квинси Промес.
Хотел увидеть «Динамо» в финале
— Вы сегодня получили приз лучшего игрока матча. Как ощущения?
— Не скажу, что мне вручили самый оригинальный приз за сегодняшний матч, я получал и побольше. Сегодняшняя победа была очень важна. Приятно, что финал будет с «Динамо», болельщикам понравится такое завершение сезона.
— Что у команды с реализацией?
— С реализацией не все в порядке, будем работать над этим. Мы забили три гола, но надо работать над этим компонентом.
— Компенсирует ли Кубок неудачу в РПЛ?
— Не могу так сказать. Мы хотим побеждать во всех турнирах. Но выход в финал скрасит ситуацию.
— Какого соперника вы хотели получить в финале?
— Я хотел «Динамо», потому что получается отличная вывеска даже для фанатов других команд. Хочу призвать всех наших болельщиков прийти на стадион, нам нужна будет их поддержка. Кубок — это единственный трофей, который я не завоевывал со «Спартаком».
— Где вы сейчас берете мотивацию для игры?
— Исключение России из еврокубков — политическая история. Здесь особо ничего комментировать не могу. Считаю, неправильно, что спортсмены страдают. Мне нравится в «Спартаке» и Москве, я чувствую себя здесь хорошо.
— Что вы лично думаете об отстранении России от еврокубков?
— Это печальное событие, но я не могу ничего поделать, поэтому не хочу об этом говорить. Надеюсь, в будущем ситуация изменится во всем мире. У каждого есть свое мнение. Я свое оставлю при себе. Мне хорошо в России, я ее всегда поддерживаю. Это мой второй дом.
— Некоторые говорят, что вы остаетесь в России из-за проблем с законом в Нидерландах.
— Та история — личный момент, но могу сказать, что это не определяет мое нахождение в России. Я спокойно могу поехать в Амстердам.
— Вы же открываете ресторан в Москве.
— Да! Хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов. Он открывается завтра, всех туда приглашаю.
— А вы хотите получить российское гражданство?
— Без комментариев.