Полузащитник «Спартака» Промес высказался об исключении из еврокубков и своем будущем

Квинси ответил на все вопросы.

Московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» (3:0) и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России. После окончания матча на вопросы журналистов ответил полузащитник красно-белых Квинси Промес.

Хотел увидеть «Динамо» в финале

— Вы сегодня получили приз лучшего игрока матча. Как ощущения?

— Не скажу, что мне вручили самый оригинальный приз за сегодняшний матч, я получал и побольше. Сегодняшняя победа была очень важна. Приятно, что финал будет с «Динамо», болельщикам понравится такое завершение сезона.

— Что у команды с реализацией?

— С реализацией не все в порядке, будем работать над этим. Мы забили три гола, но надо работать над этим компонентом.

— Компенсирует ли Кубок неудачу в РПЛ?

— Не могу так сказать. Мы хотим побеждать во всех турнирах. Но выход в финал скрасит ситуацию.

— Какого соперника вы хотели получить в финале?

— Я хотел «Динамо», потому что получается отличная вывеска даже для фанатов других команд. Хочу призвать всех наших болельщиков прийти на стадион , нам нужна будет их поддержка. Кубок — э то единственный трофей, который я не завоевывал со «Спартаком».

Проблемы с законом — мой личный момент, это не определяет мое нахождение в России

— Где вы сейчас берете мотивацию для игры?

— Исключение России из еврокубков — политическая история. Здесь особо ничего комментировать не могу. Считаю, неправильно, что спортсмены страдают. Мне нравится в «Спартаке» и Москве, я чувствую себя здесь хорошо.

— Что вы лично думаете об отстранении России от еврокубков?

— Это печальное событие, но я не могу ничего поделать, поэтому не хочу об этом говорить. Надеюсь, в будущем ситуация изменится во всем мире. У каждого есть свое мнение. Я свое оставлю при себе. Мне хорошо в России, я ее всегда поддерживаю. Это мой второй дом.

— Некоторые говорят, что вы остаетесь в России из-за проблем с законом в Нидерландах.

— Та история — личный момент, но могу сказать, что это не определяет мое нахождение в России. Я спокойно могу поехать в Амстердам.

— Вы же открываете ресторан в Москве.

— Да! Хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов. Он открывается завтра, всех туда приглашаю.

— А вы хотите получить российское гражданство?