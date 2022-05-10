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«Динамо» разгромило «Аланию» в кубковом полуфинале. Команда в шаге от долгожданного трофея

«Динамо» разгромило «Аланию» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
10 мая. Москва. «Динамо» — «Алания» — 3:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
10 мая. Москва. «Динамо» — «Алания» — 3:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Бело-голубые обыграли владикавказцев — 3:0.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Алания
Голы
Смолов, 22 (1:0), Захарян, 48 (2:0), Тюкавин, 88 (3:0)
Динамо
Лещук Варела Бальбуэна Евгеньев Лаксальт (Скопинцев, 45+1) Моро Макаров (Лесовой, 66) Захарян Шиманьски (Нжи, 77) Фомин Смолов (Тюкавин, 66)
Алания
Солдатенко Шавлохов Багаев Засеев (Цараев, 46) Бутаев Хугаев (Машуков, 46) Кобесов (Сосранов, 65) Хабалов (Григорьев, 72) Хосонов Гурциев Эльдарушев (Гиоргобиани, 46)
Предупреждения
Шиманьски 67’, Тюкавин 89’  -  Шавлохов 34’, Бутаев 79’, Багаев 86’, Григорьев 87’
Удаления
Шавлохов 73’
Судьи
Мешков (Дмитров)

«Динамо» — «Алания» — классика из 1990-х. У бело-голубых за то десятилетие серебро и четыре бронзы, а также Кубок страны (это последний клубный трофей, полученный в 1995 году) и еще пара его финалов, у владикавказцев — золото и два серебра. А вот за последующие 22 года — на двоих одна медаль да пара финалов Кубка.

Поэтому надежды у болельщиков были на нынешний май особенные — кубковый финал в «Лужниках» манил. «Алания», скажем, по пути навстречу «Динамо» одолела трех представителей РПЛ — «Уфу», «Арсенал» и «Зенит». Так что и перед полуфиналом была, естественно, полна амбиций.

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При этом обе команды в чемпионате последние встречи проиграли с одинаковым разгромным счетом — 2:5. Думали о финале?

О значимости матча для «Алании» говорит хотя бы тот факт, что все 2600 билетов на гостевой сектор «ВТБ Арены» раскупили мгновенно. Многие осетинские болельщики расположились и на центральных трибунах.

Явным фаворитом полуфинала было, понятно, «Динамо». Однако у бело-голубых свои проблемы, что привело к трем поражениям подряд.

У подопечных Сандро Шварца куда-то пропала уверенность. А чем еще объяснить, что они не реализовали первые три превосходных момента? Сначала Смолов, затем Захарян и Шиманьски били из убойнейших позиций, однако не сумели поразить ворота.

10 мая. Москва. «Динамо» — «Алания» — 3:0. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
10 мая. Москва. «Динамо» — «Алания» — 3:0.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Количество перешло в качество только в середине тайма, когда «Динамо» воспользовалось очередным провалом обороны гостей: Макаров отпасовал, а опытный Смолов хладнокровно пробил в угол — 1:0.

Но вся интрига оставалась на второй тайм. «Алания» отыгрываться умеет — это и «Зенит» в четвертьфинале прочувствовал на себе.

Вскоре после перерыва подопечные Спартака Гогниева действительно имели пару супермоментов — не хуже динамовских в первом тайме. Сначала удар в перекладину едва не перерос в точное добивание, а потом Цараев бил из центра штрафной без помех, когда Лещука уже не было в воротах, — чудо, что не попал.

Счет, правда, к тому моменту был уже 2:0 — на 48-й минуте Шавлохов привез атаку на свои ворота, которой легко распорядились Смолов с Захаряном. Но игра в любом случае шла веселая — все вперед, никаких «автобусов».

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Класс «Динамо» в итоге сказался — хозяева были острее и точнее. А на 73-й минуте еще и оказались в большинстве — убегавшего один на один Тюкавина завалил Шавлохов.

Единственной же ложкой дегтя для Шварца стали травмы. Лаксальта явно ждет лечение — он повредил мышцы бедра. Возможно, придется пропустить какое-то время и Шиманьски — поле он покидал прихрамывая. Для поляка в его 23-й день рождения матч вообще получился неоднозначным. С одной стороны, гигантский объем полезной работы, с другой — три попадания в каркас ворот, а также подозрение на травму.

«Динамо» спокойно довело матч до крупной победы (в концовке отличился Тюкавин) и вышло в финал. Во второй раз в XXI веке и впервые с 2012 года. Тогда команда Сергея Силкина в Екатеринбурге уступила «Рубину» — 0:1. Теперь будет новая попытка — в «Лужниках» 29 мая. С победителем пары «Спартак» — «Енисей».

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ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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