«Динамо» разгромило «Аланию» в кубковом полуфинале. Команда в шаге от долгожданного трофея

Бело-голубые обыграли владикавказцев — 3:0.

«Динамо» — «Алания» — классика из 1990-х. У бело-голубых за то десятилетие серебро и четыре бронзы, а также Кубок страны (это последний клубный трофей, полученный в 1995 году) и еще пара его финалов, у владикавказцев — золото и два серебра. А вот за последующие 22 года — на двоих одна медаль да пара финалов Кубка.

Поэтому надежды у болельщиков были на нынешний май особенные — кубковый финал в «Лужниках» манил. «Алания», скажем, по пути навстречу «Динамо» одолела трех представителей РПЛ — «Уфу», «Арсенал» и «Зенит». Так что и перед полуфиналом была, естественно, полна амбиций.

При этом обе команды в чемпионате последние встречи проиграли с одинаковым разгромным счетом — 2:5. Думали о финале?

О значимости матча для «Алании» говорит хотя бы тот факт, что все 2600 билетов на гостевой сектор «ВТБ Арены» раскупили мгновенно. Многие осетинские болельщики расположились и на центральных трибунах.

Явным фаворитом полуфинала было, понятно, «Динамо». Однако у бело-голубых свои проблемы, что привело к трем поражениям подряд.

У подопечных Сандро Шварца куда-то пропала уверенность. А чем еще объяснить, что они не реализовали первые три превосходных момента? Сначала Смолов, затем Захарян и Шиманьски били из убойнейших позиций, однако не сумели поразить ворота.

10 мая. Москва. «Динамо» — «Алания» — 3:0. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Количество перешло в качество только в середине тайма, когда «Динамо» воспользовалось очередным провалом обороны гостей: Макаров отпасовал, а опытный Смолов хладнокровно пробил в угол — 1:0.

Но вся интрига оставалась на второй тайм. «Алания» отыгрываться умеет — это и «Зенит» в четвертьфинале прочувствовал на себе.

Вскоре после перерыва подопечные Спартака Гогниева действительно имели пару супермоментов — не хуже динамовских в первом тайме. Сначала удар в перекладину едва не перерос в точное добивание, а потом Цараев бил из центра штрафной без помех, когда Лещука уже не было в воротах, — чудо, что не попал.

Счет, правда, к тому моменту был уже 2:0 — на 48-й минуте Шавлохов привез атаку на свои ворота, которой легко распорядились Смолов с Захаряном. Но игра в любом случае шла веселая — все вперед, никаких «автобусов».

Класс «Динамо» в итоге сказался — хозяева были острее и точнее. А на 73-й минуте еще и оказались в большинстве — убегавшего один на один Тюкавина завалил Шавлохов.

Единственной же ложкой дегтя для Шварца стали травмы. Лаксальта явно ждет лечение — он повредил мышцы бедра. Возможно, придется пропустить какое-то время и Шиманьски — поле он покидал прихрамывая. Для поляка в его 23-й день рождения матч вообще получился неоднозначным. С одной стороны, гигантский объем полезной работы, с другой — три попадания в каркас ворот, а также подозрение на травму.

«Динамо» спокойно довело матч до крупной победы (в концовке отличился Тюкавин) и вышло в финал. Во второй раз в XXI веке и впервые с 2012 года. Тогда команда Сергея Силкина в Екатеринбурге уступила «Рубину» — 0:1. Теперь будет новая попытка — в «Лужниках» 29 мая. С победителем пары «Спартак» — «Енисей».