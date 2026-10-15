«Родина» — «Спартак»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Родина» обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

В составе гостей отличился Маркиньос — он оказался первым на добивании после пенальти, который не сумел реализовать Эсекьель Барко.

У хозяев отличились Магомедхабиб Абдусаламов и Герман Онугха.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Спартак» можно в матч-центре. Также «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

15 октября, 20:45. Арена Химки (Химки)

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