«Спартак» Ваноли почувствовал вкус побед и без проблем ворвется в финал БЕТСИТИ Кубка России

Москвичей уже не остановить.

Московский «Спартак» разочаровал поклонников в год 100-летия. Вместо борьбы за победу во всех турнирах красно-белые чудом не оказались в зоне стыковых матчей. На результат в Лиге Европы повлияли совсем не спортивные причины, и в этих обстоятельствах единственным светлым пятном по итогам сезона может стать победа в БЕТСИТИ Кубке России. Но сначала нужно обыграть «Енисей» и выйти в финал.

Вы можете оставить прогнозы на полуфиналы турнира и получить шанс выиграть миллион рублей фрибетами от БЕТСИТИ.

Когда состоится и где смотреть матч «Спартак» — «Енисей»

Второй полуфинал БЕТСИТИ Кубка России состоится 11 мая 2022 года в Москве на «Открытие Банк Арене». Встреча между «Спартаком» и «Енисеем» начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало эфира в 19.00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Спартак» — «Енисей»: прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России 11 мая 2022 года

Московскому «Спартаку» тяжело дается этот сезон. Команда начала его под руководством Руя Витории, но авторитетный португалец продержался в должности чуть больше года и с 11 поражениями в 26 матчах покинул Россию. Назначение на его место итальянца Паоло Ваноли изначально восприняли скептически — у 49-летнего итальянца не было опыта работы главным тренером. Прошло чуть больше четырех месяцев, и Паоло остается загадкой.

Безусловно, для иностранца возглавить самый популярный клуб страны — большое испытание. Но Ваноли столкнулся с дополнительными трудностями — внутриклубными скандалами, которые в какой-то момент вылились наружу, внешним давлением недоброжелателей, проблемами с составом. По сути, итальянец так и не получил возможности поработать в комфортных условиях.

Вероятно, со временем ситуация стабилизируется — команда впитает тренерские задумки Ваноли и восстановится в статусе топ-клуба России. Сейчас же «Спартаку» остается лишь отмахиваться от насмешек и идти вперед. Победа в Кубке страны станет самым мощным ответом тем, кто еще месяц назад просчитывал шансы красно-белых выиграть в следующем сезоне ФНЛ.

Чтобы закрыть рты недоброжелателей, надо для начала пройти в полуфинале «Енисей» — соперника без имени, но с большим сердцем и острыми зубами. Красноярцы выступлением в этом розыгрыше уже как минимум добились уважения конкурентов — после разгромных побед над «Локомотивом» и «Рубином» «Спартак» хоть и называют фаворитом полуфинала, но с опаской.

Букмекерская компания БЕТСИТИ также считает команду Паоло Ваноли большим претендентом на выход в финал. Коэффициент на победу хозяев в основное время — 1.44, это примерно 68% вероятности исхода. На «Енисей» — 7.00 (13%), на ничью — 5.00 (19%).

Статус главного соперника «Динамо» красно-белые заслужили именно в последних матчах. Особенно после победы в принципиальной игре с ЦСКА в 1/4. Кажется, именно тогда игроки вспомнили про знаменитый дух и погибшую самооценку, которую нужно было поднять. В последних двух встречах спартаковцы добились максимума, и пусть в соперниках были «Крылья» с «Уралом», главное было — почувствовать вкус успеха.

Александр Соболев («Спартак»). Фото Global Look Press

«В полуфинальном матче «Спартак» фаворит — две победы подряд в чемпионате положительно влияют на настрой футболистов, на хорошем настроении всегда легче побеждать. Очень важно полностью настроиться на этот матч [с «Енисеем"] и выходить с максимальной концентрацией. А после этого останется всего один шаг — самый важный и ответственный. Желаю команде удачи и буду верить в победу», — так красно-белых подбодрил бывший главный тренер Массимо Каррера.

Москвичи чувствуют поддержку, но должны уже и сами поверить в себя. Тогда особых проблем соперник им не доставит.

Прогноз от «СЭ»: «Спартак» победит и тотал больше 2.5 гола за 2.07.

Согласны? Или сделаете другую ставку? Оставьте свой прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России и примите участие в «Игре миллионов»!