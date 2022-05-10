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Шиманьски трижды попал в каркас ворот «Алании»: поляк не смог забить в свой день рождения

Шиманьски трижды попал в каркас ворот «Алании» в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
10 мая. Москва. «Динамо» — «Алания» — 3:0. Алан Багаев и Себастиан Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Эпизод матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» — 3:0.
1/2
«Динамо» обыграло «Аланию» в полуфинале Кубка России — 3:0, хотя забить динамовцы могли гораздо больше.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Алания
Голы
Смолов, 22 (1:0), Захарян, 48 (2:0), Тюкавин, 88 (3:0)
Динамо
Лещук Варела Бальбуэна Евгеньев Лаксальт (Скопинцев, 45+1) Моро Макаров (Лесовой, 66) Захарян Шиманьски (Нжи, 77) Фомин Смолов (Тюкавин, 66)
Алания
Солдатенко Шавлохов Багаев Засеев (Цараев, 46) Бутаев Хугаев (Машуков, 46) Кобесов (Сосранов, 65) Хабалов (Григорьев, 72) Хосонов Гурциев Эльдарушев (Гиоргобиани, 46)
Предупреждения
Шиманьски 67’, Тюкавин 89’  -  Шавлохов 34’, Бутаев 79’, Багаев 86’, Григорьев 87’
Удаления
Шавлохов 73’
Судьи
Мешков (Дмитров)

Себастиану Шиманьски сегодня исполнилось 23 года, и в свой день рождения поляк мог забить трижды, но ушел с поля без голов. Полузащитнику «Динамо» дико не везло — все его удары пришлись в каркас ворот голкипера «Алании» Ростислава Солдатенко.

10&nbsp;мая. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Алания&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. «Динамо» разгромило «Аланию» в кубковом полуфинале. Команда в шаге от долгожданного трофея

Два момента у Шиманьски было в первом тайме. После прострела с правого фланга на 18-й минуте мяч из-под ног Макарова выбил вратарь «Алании», но на добивании забить мог Шиманьски. После его удара мяч попал в перекладину, отскочив в поле, а не за линию.

Эпизод матча 1/2 финала Кубка России "Динамо" - "Алания" - 3:0.
Эпизод матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» — 3:0.

На 43-й минуте Шиманьски после передачи Лаксальта принял мяч на линии штрафной и вторым касанием бил с левой ноги в левый угол, но попал в штангу.

Во втором тайме случилось третье попадание в каркас от поляка: Себа пытался забить со штрафного и метил в ближнюю «девятку», но мяч после его крученого удара попал в перекладину.

Спустя две минуты Шиманьски заменили. Поляк ушел с поля в свой день рождения без забитых мячей, хотя был очень близок к тому, чтобы оставить свое имя в протоколе.

Этот матч стал для него 11-м подряд, в котором он не смог забить за «Динамо». Последний раз Шиманьски отличался голом в первом матче после рестарта РПЛ — против «Химок» (3:0) в 19-м туре.

Себастьян Шиманьски
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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