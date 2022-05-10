Шиманьски трижды попал в каркас ворот «Алании»: поляк не смог забить в свой день рождения

«Динамо» обыграло «Аланию» в полуфинале Кубка России — 3:0, хотя забить динамовцы могли гораздо больше.

Себастиану Шиманьски сегодня исполнилось 23 года, и в свой день рождения поляк мог забить трижды, но ушел с поля без голов. Полузащитнику «Динамо» дико не везло — все его удары пришлись в каркас ворот голкипера «Алании» Ростислава Солдатенко.

Два момента у Шиманьски было в первом тайме. После прострела с правого фланга на 18-й минуте мяч из-под ног Макарова выбил вратарь «Алании», но на добивании забить мог Шиманьски. После его удара мяч попал в перекладину, отскочив в поле, а не за линию.

Эпизод матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» — 3:0.

На 43-й минуте Шиманьски после передачи Лаксальта принял мяч на линии штрафной и вторым касанием бил с левой ноги в левый угол, но попал в штангу.

Во втором тайме случилось третье попадание в каркас от поляка: Себа пытался забить со штрафного и метил в ближнюю «девятку», но мяч после его крученого удара попал в перекладину.

Спустя две минуты Шиманьски заменили. Поляк ушел с поля в свой день рождения без забитых мячей, хотя был очень близок к тому, чтобы оставить свое имя в протоколе.

Этот матч стал для него 11-м подряд, в котором он не смог забить за «Динамо». Последний раз Шиманьски отличался голом в первом матче после рестарта РПЛ — против «Химок» (3:0) в 19-м туре.