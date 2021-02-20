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«Зенит» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч БЕТСИТИ Кубка России

16:12
Стадион «Зенита» перед матчем. Фото ФК «Зенит»
Стадион «Зенита» перед матчем. Фото ФК «Зенит»
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Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал».

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.

Игрок «Зенита» Вильмар Барриос пропускает матч из-за коронавируса. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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