«Зенит» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч БЕТСИТИ Кубка России
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал».
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.
Игрок «Зенита» Вильмар Барриос пропускает матч из-за коронавируса. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю