«Динамо» реализовало все билеты на матч со «Спартаком»

«Динамо» реализовало все билеты на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака», сообщает официальный сайт красно-белых. Гостевые кассы на стадионе «Динамо» открываться не будут, входные группы будут открыты за два часа до матча.

«Спартак» призвал болельщиков соблюдать санитарные нормы и правила поведения на игре: отказаться от пиротехники и избегать нецензурной лексики и оскорблений.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 февраля, начало — в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Динамо» — «Спартак»