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«Динамо» реализовало все билеты на матч со «Спартаком»

16:18
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«Динамо» реализовало все билеты на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака», сообщает официальный сайт красно-белых. Гостевые кассы на стадионе «Динамо» открываться не будут, входные группы будут открыты за два часа до матча.

«Спартак» призвал болельщиков соблюдать санитарные нормы и правила поведения на игре: отказаться от пиротехники и избегать нецензурной лексики и оскорблений.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 февраля, начало — в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Динамо» — «Спартак»

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-02-20-informatsiya_dlya_bolelshchikov_pered_kubkovym_derbi_s_dinamo/

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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