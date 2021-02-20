«Динамо» реализовало все билеты на матч со «Спартаком»
«Динамо» реализовало все билеты на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака», сообщает официальный сайт красно-белых. Гостевые кассы на стадионе «Динамо» открываться не будут, входные группы будут открыты за два часа до матча.
«Спартак» призвал болельщиков соблюдать санитарные нормы и правила поведения на игре: отказаться от пиротехники и избегать нецензурной лексики и оскорблений.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 февраля, начало — в 19.30 по московскому времени.
Трансляция матча «Динамо» — «Спартак»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-02-20-informatsiya_dlya_bolelshchikov_pered_kubkovym_derbi_s_dinamo/
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