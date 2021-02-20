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«Зенит» — «Арсенал»: во сколько начало матча

15:30
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче российского кубка. Фото ФК «Арсенал» Тула
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче российского кубка. Фото ФК «Арсенал» Тула
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В субботу, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Зенит» на своем поле примет тульский «Арсенал». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Для петербургского клуба этот матч станет первым в кубке в этом сезоне, а туляки одержали победу в своей группе в 1/32 финала турнира.

Следить за матчем «Зенит» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Онлайн трансляция матча «Зенит» — «Арсенал» в 17.00 (мск) на сайте «СЭ»

Смотреть видеотрансляцию матча на сайте «Матч Премьер»

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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