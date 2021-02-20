«Зенит» — «Арсенал»: во сколько начало матча
В субботу, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Зенит» на своем поле примет тульский «Арсенал». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Для петербургского клуба этот матч станет первым в кубке в этом сезоне, а туляки одержали победу в своей группе в 1/32 финала турнира.
Следить за матчем «Зенит» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».
Онлайн трансляция матча «Зенит» — «Арсенал» в 17.00 (мск) на сайте «СЭ»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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