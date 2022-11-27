Тикнизян: «Сезон, если честно, неоднозначный. Впереди много работы»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (3:1) в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России.

— Сезон, если честно, неоднозначный. Впереди много работы, как я уже говорил неоднократно. Надо проделать колоссальную работу над собой и над своими ошибками и сделать большой шаг впереди для того, чтобы наши болельщики приходили и получали такое удовольствие от игры, как сегодня. Спасибо им за поддержку, несмотря на погоду, сегодня было холодно. Это нас мотивирует, вдохновляет.

— Сильно ли сказалось на результате матча то, что вы играли против прошлой команды тренера?

— Не думаю. Конечно, мы разобрали соперника. Но даже если наш нынешний тренер не работал раньше в «Нижнем Новгороде», ничего бы не изменилось в плане подготовки к игре.

«Локомотив» набрал 11 очков и заняло второе место в группе А, что дает право прямого попадания в плей-офф Пути РПЛ.