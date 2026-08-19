«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка

«Динамо» — «Краснодар»: личные встречи

«Динамо» и «Краснодар» провели друг с другом 36 матчей. Бело-голубые выиграли 11 раз, «быки» — 14, еще 11 матчей завершились вничью.

В Кубке команды провели 6 матчей. Один из них закончился вничью, еще три завершились ничейным результатом в основное время, но по пенальти все три раза победил «Краснодар». В основное время у команд по одной победе друг над другом.

Последний раз команды пересекались в мае этого года в финале Пути РПЛ. Оба матча завершились со счетом 0:0 в основное время, но «Краснодар» прошел в суперфинал после победы в серии пенальти — 6:5.