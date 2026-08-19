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«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Динамо» — «Краснодар»: потери
У «Динамо» примерно до конца месяца из-за травмы выбыл вратарь Андрей Лунев.
«Краснодару» не помогут восстанавливающийся нападающий Джон Кордоба и травмированный защитник Дуглас Аугусто.
«Динамо» — «Краснодар»: личные встречи
«Динамо» и «Краснодар» провели друг с другом 36 матчей. Бело-голубые выиграли 11 раз, «быки» — 14, еще 11 матчей завершились вничью.
В Кубке команды провели 6 матчей. Один из них закончился вничью, еще три завершились ничейным результатом в основное время, но по пенальти все три раза победил «Краснодар». В основное время у команд по одной победе друг над другом.
Последний раз команды пересекались в мае этого года в финале Пути РПЛ. Оба матча завершились со счетом 0:0 в основное время, но «Краснодар» прошел в суперфинал после победы в серии пенальти — 6:5.
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар»
Игру «Динамо» — «Краснодар» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн игры.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Краснодар»
Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в среду, 19 августа, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало игры — в 20.45 мск.
В среду, 19 августа, во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» дома сыграет против «Краснодара».
«Динамо» занимает первое место в группе В с 3 очками, «Краснодар» с 2 очками идет вторым. В 1-м туре «быки» победили дома «Ахмат» (1:1, пенальти 5:4), а москвичи в Воронеже обыграли «Факел» (1:0).
У «Краснодара» начало сезона выдалось удачным. «Быки» без потерь идут в чемпионате и занимают первое место в таблице РПЛ. «Динамо» после возвращения тренера Сандро Шварца играет нестабильно и с трудом набирает очки.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Динамо» — «Краснодар». Присоединяйтесь!