«Динамо» — «Краснодар»: Кривцов получил травму

«Краснодар» произвел вынужденную замену в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо».

На 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «быков» защитник Илья Вахания вышел на поле вместо полузащитника Никиты Кривцова, который в одном из эпизодов, вероятно, повредил заднюю поверхность бедра и не смог продолжить игру. Кривцов покинул поле с помощью медперсонала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».