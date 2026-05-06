Юран назвал преимущество «Спартака» над ЦСКА накануне кубковой встречи
Российский тренер Сергей Юран поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Спартака» против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
«Допущу, что ЦСКА сейчас не в самом лучшем психологическом состоянии. Наверное, у «Спартака» есть небольшое преимущество из-за домашней арены. Думаю, опытные игроки сейчас должны сплотить армейцев, от них будет многое зависеть. Без тренера сложно будет им, конечно», — сказал Юран «СЭ».
ЦСКА 4 мая объявил об отставке главного тренера Фабио Челестини. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Дмитрий Игдисамов.
Матч состоится 6 мая на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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