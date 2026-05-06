Юран назвал преимущество «Спартака» над ЦСКА накануне кубковой встречи

Российский тренер Сергей Юран поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Спартака» против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Допущу, что ЦСКА сейчас не в самом лучшем психологическом состоянии. Наверное, у «Спартака» есть небольшое преимущество из-за домашней арены. Думаю, опытные игроки сейчас должны сплотить армейцев, от них будет многое зависеть. Без тренера сложно будет им, конечно», — сказал Юран «СЭ».

ЦСКА 4 мая объявил об отставке главного тренера Фабио Челестини. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Дмитрий Игдисамов.

Матч состоится 6 мая на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max