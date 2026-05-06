Семин — о матче «Спартак» — ЦСКА в Кубке: «Борьба будет идти до последнего. Фаворита здесь нет»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Спартака» против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«У обоих клубов есть цель — Кубок России. Если эти команды не выиграют титул, то сезон прошел для них не очень хорошо. Поэтому борьба будет идти до последнего. Фаворита здесь нет. Смена тренера в ЦСКА? За два дня что-то сложно изменить в команде. Наверное, только эмоции может поменять главный тренер ЦСКА Игдисамов. Он хорошо знает клубную структуру и большую часть состава. У него большие заслуги в молодежном футболе, он нашел и раскрыл там Кисляка, Глебова, Данилова и Лукина. Хочу пожелать ему, чтобы он справился со своей работой. Что касается «Спартака», то он сегодня в лучшем положении. У них хорошие кондиции, плюс они будут играть при поддержке родных трибун. Это важный фактор. Не думаю, что «Спартак» обратил внимание на смену тренера в ЦСКА. Они, наверное, даже не прочли это в газетах», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА 4 мая объявил об отставке главного тренера Фабио Челестини. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Дмитрий Игдисамов.

Матч состоится 6 мая на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max