«Родина» — «Оренбург»: во сколько начало матча Кубка России

«Родина» и «Оренбург» сыграют во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 18.30 по московскому времени. Команды выступают в группе А.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

18 августа, 18:30. Rostov Arena ()

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ». Матч начнется в 18.30 мск.

Прямую онлайн-трансляцию матча покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 18.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

В группе А вместе с «Родиной» и «Оренбургом» выступают «Спартак» и «Рубин». В 1-м туре «Родина» разгромила «Рубин» (5:0), а «Оренбург» уступил «Спартаку» (0:5).

В прошлом сезоне «Родина» дошла до пятого раунда Пути регионов Кубка России, где после ничьей с «Челябинском» (0:0) уступила в серии пенальти (4:5). «Оренбург» занял второе место в группе А Пути РПЛ, затем проиграл «Краснодару» в четвертьфинале Пути РПЛ (1:3, 0:4), а после перехода в Путь регионов уступил «Крыльям Советов» (0:2).

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