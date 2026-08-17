Cтало известно расписание третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России
РФС объявил расписание третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Матчи следующей стадии пройдут с 25 по 27 августа.
25 августа (вторник)
13:00. «Авангард» (Курск) — «Калуга»
17:00. «Динамо» (Киров) — «Амкар» (Пермь)
17:00. «Торпедо-Владимир» — «Красное Знамя СиндЕкат» (Ногинск)
17:00. «Рязань» — «Спартак» (Тамбов)
26 августа (среда)
14:00. «Носта» (Новотроицк) — «Сокол» (Саратов)
14:00. «Торпедо Миасс» — «Волна» (Нижегородская область)
15:00. «КДВ» (Томск) — «Чертаново» (Москва)
17:00. «Динамо Ставрополь» — «Астрахань»
18:00. «Дружба» (Майкоп) — «Нефтяник» (Изербаш)
19:00. «Волгарь» (Астрахань) — «Спартак-Нальчик»
27 августа (четверг)
13:30. «Динамо-Барнаул» — «Иртыш» (Омск)
16:00. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Череповец»
19:30. «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Вологда)
19:30. 2Drots (Москва) — «Муром»