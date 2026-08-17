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Сегодня, 19:08

Cтало известно расписание третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

РФС объявил расписание третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Матчи следующей стадии пройдут с 25 по 27 августа.

25 августа (вторник)

13:00. «Авангард» (Курск) — «Калуга»

17:00. «Динамо» (Киров) — «Амкар» (Пермь)

17:00. «Торпедо-Владимир» — «Красное Знамя СиндЕкат» (Ногинск)

17:00. «Рязань» — «Спартак» (Тамбов)

26 августа (среда)

14:00. «Носта» (Новотроицк) — «Сокол» (Саратов)

14:00. «Торпедо Миасс» — «Волна» (Нижегородская область)

15:00. «КДВ» (Томск) — «Чертаново» (Москва)

17:00. «Динамо Ставрополь» — «Астрахань»

18:00. «Дружба» (Майкоп) — «Нефтяник» (Изербаш)

19:00. «Волгарь» (Астрахань) — «Спартак-Нальчик»

27 августа (четверг)

13:30. «Динамо-Барнаул» — «Иртыш» (Омск)

16:00. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Череповец»

19:30. «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Вологда)

19:30. 2Drots (Москва) — «Муром»

Источник: РФС
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Кубок России
РФС
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