Робсон назвал матч «Спартак» — ЦСКА классикой российского футбола

Бывший нападающий «Спартака» Робсон прокомментировал предстоящий матч между красно-белыми и ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» 6 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Я считаю, что это один из величайших классических матчей в российском футболе, даже более грандиозный, чем матч «Спартак» — «Зенит». Я желаю удачи красно-белым и всегда буду болеть за «Спартак», — приводит слова Робсона ТАСС.

Победитель матча выйдет в суперфинал Кубка России, где сыграет с лучшим в паре «Краснодар» — «Динамо» (первый матч — 0:0).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max