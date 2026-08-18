Кубок России 2026/2027: расписание матчей и трансляций 2-го тура

Матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 пройдут с 18 по 20 августа. Всего состоятся восемь встреч. Программу тура откроют матчи «Родина» — «Оренбург» и ЦСКА — «Акрон», а завершит игра «Балтика» — «Динамо» Махачкала.

Расписание 2-го тура Кубка России-2026/27, Путь РПЛ

18 августа, вторник

18.30. Группа А. «Родина» — «Оренбург».

18.30. Группа D. ЦСКА — «Акрон».

20.45. Группа B. «Ахмат» — «Факел».

20.45. Группа D. «Ростов» — «Локомотив».

19 августа, среда

16.15. Группа C. «Крылья Советов» — «Зенит».

18.30. Группа А. «Рубин» — «Спартак».

20.45. Группа B. «Динамо» Москва — «Краснодар».

20 августа, четверг

20.45. Группа C. «Балтика» — «Динамо» Махачкала.

Время начала матчей — московское.

Прямые онлайн-трансляции всех восьми матчей 2-го тура Пути РПЛ заявлены на сайте «Матч ТВ». Эфиры начинаются примерно за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результаты матчей Кубка России можно отслеживать в матч-центре «СЭ».