Live
Сегодня, 09:00
«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Ростов» — «Локомотив»: потери
У «Ростова» травмированы защитник Дмитрий Чистяков и нападающий Егор Голенков.
У «Локомотива» восстанавливается нападающий Николай Комличенко, а защитник Сезар Монтес набирает форму после чемпионата мира. В Ростов-на-Дону с командой не поехал пропустивший последнюю игру в РПЛ хавбек Артем Карпукас.
В понедельник появилась информация, что «Локомотив» договорился о трансфере Алексея Батракова в «Галатасарай» — по данным «СЭ», он отправился с командой на кубковый матч.
«Ростов» — «Локомотив»: личные встречи
В 2024-2025 годах у «Локо» была серия из шести побед над ростовчанами, в том числе одна в серии пенальти в Кубке. После этого в противостоянии наметилось равенство.
В четырех последних играх каждая из команд одержала по победе при двух ничьих. В предыдущем сезоне в РПЛ в Москве была зафиксирована ничья со счетом 3:3, а в Ростове-на-Дону хозяева уступили со счетом 1:3.
Результаты «Локомотива» на старте сезона
«Локомотив» в РПЛ сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), «Акроном» (0:0) и «Оренбургом» (1:1), а также уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2). На старте Кубка страны железнодорожники дома проиграли ЦСКА (1:1, пенальти 4:5).
Результаты «Ростова» на старте сезона
На старте чемпионата России «Ростов» проиграл «Оренбургу» (1:2), победил «Родину» (4:2), а также сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1). В 1-м туре Кубка команда Альбы на выезде разгромила «Акрон» (4:0).
Где смотреть трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив»
Матч «Ростова» с «Локомотивом» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Ростов» — «Локомотив»
Матч команд Джонатана Альбы и Михаила Галактионова состоится во вторник, 18 августа, в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
Во вторник, 18 августа, «Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России.
Железнодорожники в этом сезоне пока не побеждали. Неудачная серия насчитывает пять матчей — четыре в чемпионате и одну игру в Кубке. Лишь в одной встрече «Локомотив» не пропустил.
У ростовчан другая ситуация — беспроигрышная серия из четырех матчей. Единственное поражение — от «Оренбурга» (1:2) в 1-м туре РПЛ. В том матче южане в большинстве пропустили два гола в концовке.
В последних официальных матчах соперников неудачно играют хозяева. Они не могут победить на протяжении пяти встреч — с 25 августа 2024 года. Тогда москвичи выиграли на своем поле со счетом 3:2.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Ростов» — «Локомотив». Присоединяйтесь!