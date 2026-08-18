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Сегодня, 09:00

«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка

Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.

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9:30

«Ростов» — «Локомотив»: потери

У «Ростова» травмированы защитник Дмитрий Чистяков и нападающий Егор Голенков.

У «Локомотива» восстанавливается нападающий Николай Комличенко, а защитник Сезар Монтес набирает форму после чемпионата мира. В Ростов-на-Дону с командой не поехал пропустивший последнюю игру в РПЛ хавбек Артем Карпукас.

В понедельник появилась информация, что «Локомотив» договорился о трансфере Алексея Батракова в «Галатасарай» — по данным «СЭ», он отправился с командой на кубковый матч.

9:25

«Ростов» — «Локомотив»: личные встречи

В 2024-2025 годах у «Локо» была серия из шести побед над ростовчанами, в том числе одна в серии пенальти в Кубке. После этого в противостоянии наметилось равенство.

В четырех последних играх каждая из команд одержала по победе при двух ничьих. В предыдущем сезоне в РПЛ в Москве была зафиксирована ничья со счетом 3:3, а в Ростове-на-Дону хозяева уступили со счетом 1:3.

9:20

Результаты «Локомотива» на старте сезона

«Локомотив» в РПЛ сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), «Акроном» (0:0) и «Оренбургом» (1:1), а также уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2). На старте Кубка страны железнодорожники дома проиграли ЦСКА (1:1, пенальти 4:5).

9:15

Результаты «Ростова» на старте сезона

На старте чемпионата России «Ростов» проиграл «Оренбургу» (1:2), победил «Родину» (4:2), а также сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1). В 1-м туре Кубка команда Альбы на выезде разгромила «Акрон» (4:0).

9:10

Где смотреть трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив»

Матч «Ростова» с «Локомотивом» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

9:05

Дата, место и время начала матча «Ростов» — «Локомотив»

Матч команд Джонатана Альбы и Михаила Галактионова состоится во вторник, 18 августа, в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

9:00

18 августа «Ростов» сыграет с «Локомотивом» в матче 2-го раунда Пути РПЛ.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
18 августа, 20:45. Rostov Arena ()
Ростов
Локомотив

9:00

Во вторник, 18 августа, «Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России.

Железнодорожники в этом сезоне пока не побеждали. Неудачная серия насчитывает пять матчей — четыре в чемпионате и одну игру в Кубке. Лишь в одной встрече «Локомотив» не пропустил.

У ростовчан другая ситуация — беспроигрышная серия из четырех матчей. Единственное поражение — от «Оренбурга» (1:2) в 1-м туре РПЛ. В том матче южане в большинстве пропустили два гола в концовке.

В последних официальных матчах соперников неудачно играют хозяева. Они не могут победить на протяжении пяти встреч — с 25 августа 2024 года. Тогда москвичи выиграли на своем поле со счетом 3:2.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Ростов» — «Локомотив». Присоединяйтесь!

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