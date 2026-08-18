«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка

«Ростов» — «Локомотив»: потери

У «Ростова» травмированы защитник Дмитрий Чистяков и нападающий Егор Голенков.

У «Локомотива» восстанавливается нападающий Николай Комличенко, а защитник Сезар Монтес набирает форму после чемпионата мира. В Ростов-на-Дону с командой не поехал пропустивший последнюю игру в РПЛ хавбек Артем Карпукас.

В понедельник появилась информация, что «Локомотив» договорился о трансфере Алексея Батракова в «Галатасарай» — по данным «СЭ», он отправился с командой на кубковый матч.