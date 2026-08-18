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Сегодня, 08:15

ЦСКА — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка

Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.

Новое Ранее
8:45

ЦСКА — «Акрон»: потери

У ЦСКА продолжает восстановление после травмы вратарь Игорь Акинфеев. У «Акрона» информация о кадровых проблемах не поступала.

8:40

ЦСКА — «Акрон»: личные встречи

Команды провели семь матчей за последние два года. У ЦСКА серия из четырех побед — в 2025-м москвичи выиграли в РПЛ (3:1) и Кубке (3:2), а в 2026-м — в товарищеской встрече (3:1) и чемпионате (2:1).

Единственную победу «Акрон» одержал почти год назад — 12 августа 2025-го в Кубке — 1:1, пенальти 5:4.

8:35

Результаты «Акрона» на старте сезона

«Акрон» в РПЛ проиграл «Зениту» (0:5) и «Рубину» (1:2), а также сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и «Родиной» (3:3). В Кубке России тольяттинцы дома крупно проиграли «Ростову» со счетом 0:4.

8:30

Результаты ЦСКА на старте сезона

В чемпионате ЦСКА победил «Балтику» (2:1), сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0), а также обыграл «Факел» (1:0). В первом туре Кубка страны красно-синие победили «Локомотив»: основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти ЦСКА был точнее — 5:4.

8:25

Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Акрон»

Матч ЦСКА с «Акроном» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

8:20

Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Акрон»

Матч команд Дмитрия Игдисамова и Срджана Благоевича состоится во вторник, 18 августа, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 мск.

8:15

Во вторник, 18 августа, ЦСКА и «Акрон» сыграют в матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России.

Красно-синие выглядят явными фаворитами. Команда Дмитрия Игдисамова в этом сезоне ни разу не проигрывала, а тольяттинцы не одержали ни одной победы. В первом туре Кубка ЦСКА победил «Локомотив» (1:1, пенальти 5:4), а «Акрон» крупно проиграл «Ростову» (0:4).

Кроме того, у ЦСКА очевидный перевес по очным матчам. Команды провели шесть официальных встреч, москвичи выиграли пять.

«СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Акрон». Присоединяйтесь!

8:15

Во вторник, 18 августа, ЦСКА и «Акрон» сыграют в матче FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
18 августа, 18:30. VEB Arena ()
ЦСКА
Акрон

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