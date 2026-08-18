ЦСКА — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка

ЦСКА — «Акрон»: личные встречи

Команды провели семь матчей за последние два года. У ЦСКА серия из четырех побед — в 2025-м москвичи выиграли в РПЛ (3:1) и Кубке (3:2), а в 2026-м — в товарищеской встрече (3:1) и чемпионате (2:1).

Единственную победу «Акрон» одержал почти год назад — 12 августа 2025-го в Кубке — 1:1, пенальти 5:4.