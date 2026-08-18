Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
ЦСКА — Акрон: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 18 августа 2026

ЦСКА — «Акрон»: во сколько начало матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Акрон» сыграют во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени. Команды выступают в группе D.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
18 августа, 18:30. Rostov Arena ()
ЦСКА
Акрон

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Акрон» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 18.15 мск, за 15 минут до стартового свистка.

В группе D вместе с ЦСКА и «Акроном» выступают «Ростов» и «Локомотив». В 1-м туре армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и победили в серии пенальти (5:4). «Акрон» дома уступил «Ростову» (0:4).

В прошлом сезоне ЦСКА дошел до финала Пути регионов Кубка России, где уступил «Спартаку» (0:1). «Акрон» занял четвертое место в группе D Пути РПЛ с 5 очками и завершил выступление после группового этапа.

Кубок России: расписание матчей, результаты игр, статистика команд и последние новости

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Барселона» — верный выбор Родри. Он даст команде баланс и спокойствие
Что произошло за ночь 18 августа. Главное
Батраков уезжает ради большой европейской карьеры. Но что теперь будет с «Локомотивом»?
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
Силы ПВО сбили еще 10 летевших на Москву БПЛА
США меняют политику в отношении израильских поселенцев в Палестине. Что нужно знать
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Родина» — «Оренбург»: во сколько начало матча Кубка России
«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России, расписание и результаты: ЦСКА — «Акрон», «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи 18-20 августа
Кубок России 2026/2027: расписание матчей и трансляций 2-го тура
ЦСКА — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка
Cтало известно расписание третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

FONBET Кубок России, расписание и результаты: ЦСКА — «Акрон», «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи 18-20 августа

«Родина» — «Оренбург»: во сколько начало матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости