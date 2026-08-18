ЦСКА — «Акрон»: во сколько начало матча Кубка России

ЦСКА и «Акрон» сыграют во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени. Команды выступают в группе D.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

18 августа, 18:30. Rostov Arena ()

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Акрон» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 18.15 мск, за 15 минут до стартового свистка.

В группе D вместе с ЦСКА и «Акроном» выступают «Ростов» и «Локомотив». В 1-м туре армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и победили в серии пенальти (5:4). «Акрон» дома уступил «Ростову» (0:4).

В прошлом сезоне ЦСКА дошел до финала Пути регионов Кубка России, где уступил «Спартаку» (0:1). «Акрон» занял четвертое место в группе D Пути РПЛ с 5 очками и завершил выступление после группового этапа.

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