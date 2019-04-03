Валерий Карпин: "Давным-давно говорил, что ВАР нужен"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал результат полуфинального матча Олимп-Кубка России с "Локомотивом" (2:2), в котором его команда забила один из голов после использования ВАР.

- Как объясните столько пропущенных голов? Мы привыкли, что "Ростов" играет дисциплинированно.

- Один сами забили в свои ворота, второй после стандарта. Бывает.

- Это положительный результат?

- Положительным результат был бы при победе. Ничья – приемлемый результат.

- Сегодняшний матч – доказательство, что ВАР нужен?

- Давным-давно говорил, что ВАР нужен. Вне зависимости, был сегодня пенальти или нет. Да, паузы бывают, со временем они станут меньше. Еще чемпионат мира показал, что футбол с ВАР стал более справедливым.

- Команда на шестом месте в чемпионате. Отдаете предпочтение?

- Сегодня вы же видели. Хотелось бы и там, и там участвовать, биться до конца. Как получится. Сегодня мы выставили лучший состав конкретно на эту игру. Предпочтений нет ни чемпионату, ни кубку, И там, и там хочется побеждать. (Александр Рогулев)

Ответный матч между "Ростовом" и "Локо" пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.

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