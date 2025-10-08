В Госдуме считают, что будет непросто реализовать инициативу на запрет легионеров в Кубке

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о возможном введении запрета на участие легионеров в FONBET Кубке России. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Не слышал о такой идее. Думаю, что реализовать ее будет непросто. Потому что команды формируются с учетом легионеров, а если вдруг во время Кубка России придется их убирать... Это непростое решение, которое, как мне кажется, будет приниматься клубами в штыки. Не знаю, какое решение примет РФС. Понимаю логику Министерства спорта. Они хотят, чтобы больше российских игроков принимали участие в матчах», — сказал Свищев «СЭ».



Ранее Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.