Экс-министр спорта Колобков назвал странной инициативу по запрету легионеров в Кубке России

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении запрета на участие легионеров в FONBET Кубке России.

«Предложение удивительное, мне поступали такие же в бытность министром спорта. У меня такая идея не откликается. Не понимаю, для чего это. Мне ясно, зачем изменен формат кубка, поскольку из-за отсутствия еврокубков присутствует дефицит игровой практики. А тут другое. Как тогда действовать тренеру? На кубок, получается, будет одна команда, а на чемпионат — другая? Странное предложение», — сказал Колобков «СЭ».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, предложение о запрете на легионеров в Кубке России поступило министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву на встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов. Министру спорта предложили допускать в составы команд в рамках данного турнира только тех игроков, которые могут выступать за национальную команду. Дегтярев заявил, что это интересное предложение и оно будет проработано.