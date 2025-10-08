В «Динамо» Махачкала не поддержали инициативу на запрет легионеров в Кубке

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном запрете на легионеров в FONBET Кубке России.



«Команда же состоит из всех игроков, нет разделения на легионеров и русских. То есть мы будем разделять команду? Мне кажется, что это неправильно. Это разделение для меня непонятно. Не поддерживаю эту инициативу. Чем отличается Кубок от чемпионата? Это же соревнования внутри чемпионата. В Кубке и так выступает много россиян. Не должно быть разницы между соревнованиями внутри страны», — сказал Газизов «СЭ».



Как сообщает инсайдер Иван Карпов, предложение о запрете на легионеров в Кубке России поступило министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву на встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов. Министру спорта предложили допускать в составы команд в рамках данного турнира только тех игроков, которые могут выступать за национальную команду. Дегтярев заявил, что это интересное предложение и оно будет проработано.