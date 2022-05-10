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Сегодня, 18:48

В «Динамо» прокомментировали выход команды в финал БЕТСИТИ Кубка России

Севастиан Терлецкий
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Владимир Пушкарев
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал победу команды в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

«Неважно, кто будет в финале — «Спартак» или «Енисей». Главное — победа! Очень простая победа. Какого соперника хотим в финале? Это не имеет значение. Главное победить», — сказал Бувач.

«Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России завтра, 11 мая. Начало — в 19.30 мск.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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