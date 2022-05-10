Хохлов прокомментировал выход «Динамо» в финал Кубка России

Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

«Матч был супер. Хочется поблагодарить обе команды за то, что подарили такой футбол. «Алания» не отошла от своего стиля игры, даже играя против такой команды как «Динамо». Это заслуживает уважения. В открытую, временами авантюрную игру тяжело играть против такой мастеровитой команды как «Динамо». В свою очередь, «Динамо» создавало много моментов и прекрасно пользовалось любыми ошибками и открытыми зонами», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Соперник «Динамо» по финалу определится завтра, 11 мая, в противостоянии между «Спартаком» и «Енисеем». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.