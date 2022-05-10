Гогниев: «Нас не встретили перед игрой. Потом заставили ждать, пока приедет автобус «Динамо»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (0:3).

— Как вам сегодняшний матч?

— Хочется сказать, что случилось до игры. Нас не встретили перед игрой. Потом заставили ждать, пока приедет автобус «Динамо». Это не красит клуб. Так встречать команду в полуфинале нельзя. Считаю это проявлением неуважения.

Мы подъехали в одно время. Потом нам сказали ехать задом. И когда мы подъезжали к въезду, нам сказали, что едет «Динамо» и надо подождать. Нормально это в полуфинале Кубка России? Сомневаюсь, что это случайно. Это неправильно, надо убирать такое.

А если бы это была Лига Чемпионов? Там было бы тоже самое?

У «Динамо» было больше моментов. Могли они забивать больше. Сказался переход на естественное поле, готовились на искусственном. Курьезный гол, курьезное удаление во втором тайме. Поздравляю «Динамо» с победой, — сказал тренер.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».