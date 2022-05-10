Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:55

Гогниев: «Нас не встретили перед игрой. Потом заставили ждать, пока приедет автобус «Динамо»

Спартак Гогниев назвал причины поражения от «Динамо» в полуфинале Кубка России
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (0:3).

— Как вам сегодняшний матч?

— Хочется сказать, что случилось до игры. Нас не встретили перед игрой. Потом заставили ждать, пока приедет автобус «Динамо». Это не красит клуб. Так встречать команду в полуфинале нельзя. Считаю это проявлением неуважения.

Мы подъехали в одно время. Потом нам сказали ехать задом. И когда мы подъезжали к въезду, нам сказали, что едет «Динамо» и надо подождать. Нормально это в полуфинале Кубка России? Сомневаюсь, что это случайно. Это неправильно, надо убирать такое.

А если бы это была Лига Чемпионов? Там было бы тоже самое?

У «Динамо» было больше моментов. Могли они забивать больше. Сказался переход на естественное поле, готовились на искусственном. Курьезный гол, курьезное удаление во втором тайме. Поздравляю «Динамо» с победой, — сказал тренер.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

Спартак Гогниев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
2
7
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Захарян: «С кем хотим сыграть в финале? Без разницы, обе команды сильные»
Гогниев поделился эмоциями от возвращения на стадион «Динамо»
Гогниев похвалил футболистов «Алании» за игру с «Динамо»
«Динамо» разгромило «Аланию» в кубковом полуфинале. Команда в шаге от долгожданного трофея
В «Динамо» прокомментировали выход команды в финал БЕТСИТИ Кубка России
Кобелев считает, что победа «Динамо» над «Аланией» поможет команде в борьбе за второе место РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» прокомментировали выход команды в финал БЕТСИТИ Кубка России

Гогниев похвалил футболистов «Алании» за игру с «Динамо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости