Умяров о финале Кубка с «Динамо»: «Это шанс спасти сезон, который мы попытаемся использовать»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу красно-белых в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (3:0).

«Игра — хорошая. Главное — победа. Конечно, победа на классе. Постараемся обыграть «Динамо» в финале. Единственный ли это шанс спасти сезон? Да, это шанс, который мы попытаемся использовать. Надеюсь, в этом сезоне появлюсь на поле», — приводит «Чемпионат» слова Умярова.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».