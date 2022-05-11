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Умяров о финале Кубка с «Динамо»: «Это шанс спасти сезон, который мы попытаемся использовать»

Умяров заявил, что «Спартак» постарается обыграть «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу красно-белых в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (3:0).

«Игра — хорошая. Главное — победа. Конечно, победа на классе. Постараемся обыграть «Динамо» в финале. Единственный ли это шанс спасти сезон? Да, это шанс, который мы попытаемся использовать. Надеюсь, в этом сезоне появлюсь на поле», — приводит «Чемпионат» слова Умярова.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4692177-nail-umyarov-spartak-postaraetsya-obygrat-dinamo-v-finale-kubka.html
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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