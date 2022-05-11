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Сегодня, 22:20

Ваноли рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после победы над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«Думаю, Зобнин восстановится к важным матчам, просто решили поберечь его сегодня.

Несмотря на свои старания и усилия, Кутепов, скорее всего, не восстановится к финалу Кубка, к сожалению. с Умяровым ситуация получше — он, думаю, успеет вернуться в строй к финалу. Что касается Чернова, у него повреждение задней поверхности бедра. Завтра проведем медобследование и посмотрим, сколько он пропустит», — сказал Ваноли.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

В финале БЕТСИТИ Кубка России подопечные Ваноли сыграют с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

 

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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