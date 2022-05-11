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Сегодня, 22:30

Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Антон Иванов
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Отличные эмоции от победы. Особые ощущения из-за того, что «Спартак» впервые за 16 лет вышел в финал? Конечно», — сказал Игнатов.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Енисей
Голы
Промес, 21 (1:0), Бакаев, 56 (2:0), Соболев, 87 (3:0)
Спартак
Максименко Кофрие (Чернов, 64, Литвинов, 80) Жиго Джикия Мозес (Игнатов, 64) Бакаев (Рассказов, 71) Мартинс Пруцев Хлусевич Николсон (Соболев, 71) Промес
Енисей
Опарин Кичин Шакуро (Масловский, 64) Феррейра Зотов Глушков (Молтенинов, 90) Иванов (Ломакин, 46) Бевеев Ланин Канаплин Окладников (Саная, 61)
Предупреждения
Мартинс 40’, Литвинов 90’  - 
Судьи
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир) Демешко (Химки)
ВАР
Турбин (Дмитров) Болховитин (Ленинградская область)
Михаил Игнатов
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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