Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Отличные эмоции от победы. Особые ощущения из-за того, что «Спартак» впервые за 16 лет вышел в финал? Конечно», — сказал Игнатов.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.