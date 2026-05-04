Игдисамов — игрокам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Это возможность показать, кто мы есть»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к игрокам команды перед матчем со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет в среду, 6 мая, на «Лукойл Арене» в Москве.

«Я много говорить не буду, да и ситуация не та, чтобы много говорить. Много было сказано зимой. Нам сейчас стоит работать, объединиться, потому что впереди нас ждет дерби. Это самый важный матч для всех нас в этом году. Это возможность показать, кто мы есть, что мы чего-то стоим. Мы должны обыграть «Спартак» и завоевать титул», — сказал Игдисамов на видео, опубликованном пресс-службой армейцев.

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с Фабио Челестини, который возглавлял команду с лета 2025 года. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Московская команда с 45 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России сезона-2025/26. В двух заключительных турах РПЛ армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом».

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