В «Лужниках» подтвердили готовность газона к суперфиналу Кубка России

Состояние газона «Лужников» полностью соответствует требованиям для проведения суперфинала FONBET Кубка России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу олимпийского комплекса «Лужники».

Отмечается, что спортивная арена в очередной раз готова принять матч на самом высоком уровне.

Суперфинал Кубка России в «Лужниках» состоится 24 мая. В нем примут участие победитель финала пути регионов между «Спартаком» и ЦСКА и победитель финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (первая игра — 0:0).

Красно-белые сыграют с армейцами 6 мая, а «быки» и бело-голубые проведут ответный матч на следующий день.

«Лужники» примут суперфинал Кубка России в пятый раз подряд.

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