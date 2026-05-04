«Спартак» — ЦСКА: где смотреть онлайн трансляцию матча Кубка России
«Спартак» и ЦСКА проведут матч в финале Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая. Игра в Москве на «Лукойл Арене» начнется в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
Отслеживать ключевые события игры «Спартак» — ЦСКА можно также в матч-центре нашего сайта.
Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru с 19.00 мск. Также матч покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.
В полуфинале спартаковцы победили «Зенит» по пенальти (0:0, пенальти — 7:6), а армейцы обыграли «Крылья Советов» (5:2). Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал Кубка России и сыграет с московским «Динамо» или «Краснодаром».
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