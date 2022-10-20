Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в разговоре с «СЭ» выразил сожаление по поводу победы над ЦСКА (1:0) в 4-м туре группового этапа Кубка России.

— Чувствуем себя прекрасно! Два раза подряд обыграли ЦСКА! Прекрасные ощущения! ЦСКА — одна из лучших команд в России. К сожалению, это игра в Кубке, а не в РПЛ. Но каждая победа для нас хороша. Работаем каждый день на тренировках, чтобы подняться в таблице.

— Талалаев очень строгий тренер, как вам работается с ним?

— Нам с ним работается хорошо.

— Его штрафы в «Ахмате»?

— Не слышали об этом.