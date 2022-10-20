Шапич — о победе над ЦСКА: «К сожалению, это игра в Кубке, а не в РПЛ»
Стефан Шапич прокомментировал победу «Торпедо» над ЦСКА в Кубке России
Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в разговоре с «СЭ» выразил сожаление по поводу победы над ЦСКА (1:0) в 4-м туре группового этапа Кубка России.
— Чувствуем себя прекрасно! Два раза подряд обыграли ЦСКА! Прекрасные ощущения! ЦСКА — одна из лучших команд в России. К сожалению, это игра в Кубке, а не в РПЛ. Но каждая победа для нас хороша. Работаем каждый день на тренировках, чтобы подняться в таблице.
— Талалаев очень строгий тренер, как вам работается с ним?
— Нам с ним работается хорошо.
— Его штрафы в «Ахмате»?
— Не слышали об этом.
«Торпедо» победило ЦСКА (1:0) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Автозаводцы победили красно-синих в третий раз в сезоне-2022/23.
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