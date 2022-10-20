Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:17

Ермаков рассказал, как Федотов подбодрил игроков ЦСКА после поражения от «Торпедо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал, как главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поддержал игроков команды после поражения в матче с «Торпедо» (0:1) в Кубке России.

«Последнего паса не хватило в конце, может быть, где-то не получилось острее сыграть в атаке, отдать последний пас и забить. Что сказал Федотов в раздевалке? Он сказал не вешать нос, будет хорошим пинком для нас перед «Оренбургом», — цитирует Ермакова ТАСС.

«Торпедо» победило ЦСКА (1:0) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Автозаводцы победили красно-синих в третий раз в сезоне-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/16104729
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
1
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
ВАДА не будет оспаривать оправдание хоккеиста Ничушкина
Губернатор Красноярского края объяснил арест своего сына властями США
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за упреки в адрес российского президента
Эксперт рассказала о получении пенсии с повышенным коэффициентом
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Маслов — о дерби с ЦСКА: «Мы все-таки должны уметь переваривать эмоции»
Шапич — о победе над ЦСКА: «К сожалению, это игра в Кубке, а не в РПЛ»
Маслов — о голе Рассказова: «Очень за него рады! Великолепно работает на тренировках»
Чурич — о победе над ЦСКА: «Где-то нам повезло, но это футбол»
Лебеденко считает, что у «Торпедо» есть шансы на выход в плей-офф Кубка России
ЦСКА — «Торпедо»: арбитр ошибочно не показал красную карточку Мойзесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маслов — о голе Рассказова: «Очень за него рады! Великолепно работает на тренировках»

Шапич — о победе над ЦСКА: «К сожалению, это игра в Кубке, а не в РПЛ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости