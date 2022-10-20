Сергей Веденеев оценил перспективы «Зенита» в матче против «Крыльев Советов»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча петербургского клуба против «Крыльев Советов» в Кубке России.

«Не мешало бы, конечно, в этом матче дать сыграть всем запасным. Но тренеры, наверное, до сих пор не решили, что делать: вроде бы нужно выигрывать, с другой стороны, если в таких встречах не давать шансы резервистам, они совсем закиснут без игровой практики.

Скорее всего, человека три-четыре и неосновного состава сыграют с первых минут, а в середине второго тайма выйдут бразильцы опять, если игра не пойдет. Они могут сделать результат», — цитирует Веднеева «РБ Спорт».

Игра состоится в четверг, 20 октября, на «Газпром Арене» и начнется в 20.30 мск.