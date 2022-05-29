Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:59

«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
29 мая. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Красно-белые одолели соперника со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Причем его гол был засчитан после подсказки ВАР, так как изначально судьи зафиксировали у него офсайд.

После взятия ворот Соболев показал футболку, на которой изображена его мать. Также на футболке была надпись: «Мама, это все для тебя».

Форвард «Спартака» почтил память своей мамы, которая ушла из жизни в августе 2020 года.

В начале второго тайма полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сравнял счет. Невольным соавтором гола стал защитника «Спартака Самюэль Жиго, который, пытаясь накрыть удар, срезал мяч в ворота. Отметим, что француз проводил последний матч в составе красно-белых.

И все же «Спартак» смог забить победный гол. Его автором стал полузащитник Квинси Промес, который реализовал выход один на один с голкипером.

В добавленное ко второму тайму время бело-голубые получили право на пенальти после подсказки ВАР. Но полузащитник Артем Фомин пробил мимо ворот.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
8
37
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России: онлайн-трансляция
«Спартак» — «Динамо»: Фомин не забил пенальти в добавленное ко второму тайму время. Пенальти был назначен после подсказки ВАР
Финал БЕТСИТИ Кубка России установил рекорд по посещаемости
Более 69 тысяч зрителей присутствуют на финале БЕТСИТИ Кубка России
Реакция Джикии на свист болельщиков «Динамо». В капитана «Спартака» полетела бутылка воды
Промес отметил гол в финале БЕТСИТИ Кубка России с болельщиками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Динамо»: Фомин не забил пенальти в добавленное ко второму тайму время. Пенальти был назначен после подсказки ВАР

Вилков: «Правильно ли назначили пенальти в ворота «Спартака»? Да, пенальти был»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости