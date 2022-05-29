«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Красно-белые одолели соперника со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Причем его гол был засчитан после подсказки ВАР, так как изначально судьи зафиксировали у него офсайд.

После взятия ворот Соболев показал футболку, на которой изображена его мать. Также на футболке была надпись: «Мама, это все для тебя».

Форвард «Спартака» почтил память своей мамы, которая ушла из жизни в августе 2020 года.

В начале второго тайма полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сравнял счет. Невольным соавтором гола стал защитника «Спартака Самюэль Жиго, который, пытаясь накрыть удар, срезал мяч в ворота. Отметим, что француз проводил последний матч в составе красно-белых.

И все же «Спартак» смог забить победный гол. Его автором стал полузащитник Квинси Промес, который реализовал выход один на один с голкипером.

В добавленное ко второму тайму время бело-голубые получили право на пенальти после подсказки ВАР. Но полузащитник Артем Фомин пробил мимо ворот.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.