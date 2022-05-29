«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Красно-белые одолели соперника со счетом 2:1.
В первом тайме счет открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Причем его гол был засчитан после подсказки ВАР, так как изначально судьи зафиксировали у него офсайд.
После взятия ворот Соболев показал футболку, на которой изображена его мать. Также на футболке была надпись: «Мама, это все для тебя».
Форвард «Спартака» почтил память своей мамы, которая ушла из жизни в августе 2020 года.
В начале второго тайма полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сравнял счет. Невольным соавтором гола стал защитника «Спартака Самюэль Жиго, который, пытаясь накрыть удар, срезал мяч в ворота. Отметим, что француз проводил последний матч в составе красно-белых.
И все же «Спартак» смог забить победный гол. Его автором стал полузащитник Квинси Промес, который реализовал выход один на один с голкипером.
В добавленное ко второму тайму время бело-голубые получили право на пенальти после подсказки ВАР. Но полузащитник Артем Фомин пробил мимо ворот.
«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.